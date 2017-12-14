Недвижимость — нескучная тема для белорусов. Каждый месяц новый скандал: с уплотнением, сносом, «отжимом» земли и вырубкой леса, обманом дольщиков. Мы собрали топ — земельных и строительных — скандалов, прогремевших в этом году.

Арабские заборы в Логойщине

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY В этом году стало известно, что Катар оградил трехметровым забором с колючей проволокой «подаренные» секретными документами 25 квадратных километров лесов в Логойском районе. Местные жители жалуются, что потеряли доступ к реке, крыницам, грибным местам. Потеряли дороги, связывающие маленькие деревни. И боятся подходить к забору, за которым иногда слышат выстрелы.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Любопытно, что есть в Логойском районе 32 квадратных километра земли, которые подарили ОАЭ под охотхозяйство. Но там не такой устрашающий забор и ограда не так мешает коренному населению. Общественность даже создала петицию за возвращение белорусской земли белорусам, но реакции не последовало.

Бизнес-центр у Куропат В феврале у урочища Куропаты, с другой стороны от кольцевой автодороги, появился забор. Местные выяснили: тут строится бизнес-центр. На картах эта территория значилась как охранная зона урочища — и народ вышел с протестом. Ночевали в палатках, приковывали себя к строительной технике.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Расследование показало, что заказчик получал землю как обычный пустырь — город вывел эту территорию из охранной зоны, предварительно установив: под землей захоронений нет. И во время акций протеста советовал застройщику не волноваться, мол, все законно . Тем не менее заказчик стройку свернул и убрал строительный забор. «Нас поставили в противостояние с людьми, которые хотят защитить память репрессированных. Я также хочу защитить их память. И желания людей и их действия нам понятны», — объяснил свое решение акционер компании-заказчика «Белреконструкция» Игорь Онищенко.

Женщина, которая протестовала на кране В Минске 31 января Галина Игнатович забралась на кран и требовала справедливой компенсации за снос своего дома в Лебяжьем. В противном случае она грозила сброситься вниз.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Жилье должен был снести застройщик «Тапас» под строительство своего комплекса «Олимпик Парк». Но компенсация, которую он предложил, семью Игнатовичей не устроила. В доме на 116 квадратных метрах проживали Галина, два ее сына с женами и детьми, бывший супруг с новой женой — всего 11 человек. Семья настаивала на компенсации в виде двух квартир для сыновей и денежной компенсации для Галины и ее бывшего супруга. Но по суду им выделили три квартиры. Случай получил широкую огласку, ему уделил внимание даже президент , поручив разобраться в ситуации. Была проведена прокурорская проверка, которая нарушений в деле не выявила. В итоге семью выселили, дом снесли. Нам удалось связаться с сыном «женщины с крана» Константином. Он рассказал, что «ключи от выделенных по суду квартир взяли — все равно за них нужно платить. Мама на даче пока живет, брат переехал в квартиру на Выготского, я с семьей у тещи живу».

Но в этой истории точка еще не поставлена — Игнатовичи через суды пытаются получить справедливую компенсацию за земельный участок, который когда-то им выделило государство для ведения подсобного хозяйства.

Скандалы со сносом В этом году «взорвались» две бомбы сноса — на улице Вильямса и у Лошицкого парка.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Усадебные дома на Вильямса Мингорисполком решил сносить за свой счет, чтобы сербская компания могла строить тут комплекс «Минск-Мир»: многоэтажное жилье (уже строится за деньги дольщиков), бизнес-центры, элитные коттеджи и т.д. Жители Вильямса просили сохранить их дома, вписав в планы. Но проиграли суды. Им не удалось даже увидеть документ, который объясняет, зачем Мингорисполком взял на себя затраты по сносу и переселению: договор с Dana Holdings оказался с грифом ДСП. У жителей домов у Лошицкого парка проблема несколько иная. Там дома сносят, чтобы застроить территорию «социальными» панельками. Люди протестовали как могли. Повесили на дома растяжки «Мой дом сносят незаконно», обратились в суд. Пока отбиться от сноса не получается.

Битва за лес в Боровлянах

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Жители коттеджей у леса (почти все — бывшие минчане, переехавшие в пригород ради природы) узнали , что вместо леса у них будет четырехполосная дорога и школа с садиком. Против вырубки выступили серьезно. Чиновники «подвинулись» дважды. Первый раз сообщили, что дорогу сделают двухполосной . Второй раз сошлись на том, что объекты образования построят, но таким образом, чтобы максимально сохранить лес. Дорогу пообещали пока не строить.

«Тамбаз» остановил строительство: 640 семей ждут На карте Минска, похоже, появился новый долгострой — строительство двух домов на улице Богдановича в жилом комплексе «Аркадия» остановлено. Без квартир и вложенных денег рискуют остаться 640 семей, которые купили у известного минского застройщика ООО «Тамбаз» жилищные облигации на строительство квартир.

Работы на стройплощадке не ведутся с мая 2017 года, сроки погашения облигаций истекают. Люди даже записали видеообращение, в котором просят президента вмешаться в ситуацию.

Неизвестно, видел ли этот ролик глава государства, но в Мингорисполкоме приняли решение о продлении срока возведения домов до конца 2018 года. Представители застройщика заверили, что строительство возобновится уже в декабре 2017 года.

Если это обещание не будет выполнено, может быть инициирована смена заказчика. Правда, при таком развитии событий гражданам придется доплатить. Такая перспектива не радует держателей жилищных облигаций — они заплатили «Тамбазу» 100% стоимости квартир. Получается, что им выгоднее, чтобы объект завершал все же «Тамбаз». Но на сегодняшний день движения на объектах не наблюдается.

Застройщик опубликовал на своем сайте письмо, в котором изложил разъяснения для владельцев жилищных облигаций. В документе также говорится о том, что поможет ускорить строительство: покупка гражданами машино-места в подземном паркинге.

Растяжки «Нас ограбили» у «Импульса» Хозяевами зданий, где находится торговый центр «Импульс», а также примыкающих к нему объектов на пл. Якуба Коласа в Минске стали компании «Тапас» и «Магнат Трейд».

Фото Евгений Ерчак, TUT.BY Торговый центр «Импульс-2», который строился на средства индивидуальных предпринимателей, но так и не был введен в эксплуатацию, перешел компании «Магнат Трейд» с рассрочкой оплаты до 3 лет. Дольщики «Импульса-2» вышли на улицу с плакатом «Нас ограбили!». «Здание оценено в 10−15 раз дешевле, чем мы в него вкладывали», — говорили люди. Ипэшникам предусмотрена бюджетная компенсация вложенных средств, впрочем, даже получение десятой доли вложенного остается под сомнением. Выходили с протестом и во второй раз. Но их никто не услышал.

Коттеджи в Сенице отобрали у покупателей Скандал 2016 года перетек в 2017-й. Люди купили на открытом государственном аукционе недостроенные коттеджи в Сенице, заплатили рыночную цену. Но дома у людей забрали: суд посчитал, что продавец (компания, фактически принадлежащая облисполкому) продал недострои незаконно, не испросив отдельного разрешения у Миноблисполкома. Такую позицию поддержал даже Верховный суд.

Логично, что если продали коттеджи незаконно, должны быть виновные. Установить их попросили милицию. Милиция ответила: коттеджи в Сенице продали с аукциона законно. А отобрали у покупателей по суду тогда как? Кстати, покупатели еще и оплатили судебные издержки Миноблисполкома, забиравшего коттеджи. Эта ситуация подорвала доверие граждан к госаукционам. Выяснилось, что устроитель аукциона не гарантирует чистоту сделки. И сам гражданин не сможет все проверить. В теории любая покупка превращается в покупку «кота в мешке».

Два успеха общественности Проект уплотнения территории Зеленого Луга вызвал серьезную реакцию: против него местные жители собрали почти 6 тысяч подписей. Больше всего жителей взбудоражили планы, по которым линии электропередачи закопают и на зеленой полосе построят многоэтажки. Люди даже предложили альтернативу: ЛЭП закопать и разбить на этом месте сквер имени первого президента Беларуси А.Г.Лукашенко.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Проект планирования территории Мингорисполком решил пересмотреть и еще раз обсудить с общественностью. И предварительно успокоил: «строительство жилья на месте линии электропередачи в ближайшие 10 лет не планируется». Удалось общественности в этом году отбить от сноса Осмоловку. Напомним, атмосферный квартал хотели снести, застроить элитным жильем, по центру Осмоловки разместить пассаж «Сторожевский» — крытую торговую улицу с подземными парковками.

Фото: Елена Зуева, TUT.BY Главный архитектор Минска Павел Лучинович предупредил, что в том виде, в котором Осмоловка находится сейчас, законсервировать ее не могут. Будет проводиться международный архитектурный конкурс, чтобы решить, как Осмоловка будет развиваться дальше. Это может занять несколько лет. В наш топ вошли самые резонансные скандалы. Но были и локальные — протестовала против сноса «Розочка», дольщики 37-го дома по Кольцова боролись за ключи от квартир, люди ночевали под дверями УКСов в надежде построиться подешевле. К набирающему обороты скандалу можно отнести протест жителей против вырубки леса и строительства завода «Амкодор» в Колодищах .