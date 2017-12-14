|
Сколько у белорусов в 2018 году будет рабочих, выходных и праздничных дней
В 2018 году белорусы будут трудиться 253 дня при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 112 дня (столько будет выходных и праздничных). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 305 дней, а отдыхать будут 60 дней, отметили в Минтруда. В ведомстве рассказали про
На 2018 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье составляет 2016 часов.
При этом расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье на следующий год составляет 2022 часа.
Среднемесячное количество рабочих дней в 2018 году составит при пятидневной рабочей неделе 21,1 дня (253 дней разделить на 12 месяцев), при шестидневной рабочей неделе — 25,4 дня (305 дней разделить на 12 месяцев).
Норма рабочего времени в 2018 году при 40-часовой рабочей неделе будет 2016 часов, при 36-часовой рабочей неделе — 1 813,6 часов, а при 24-часовой рабочей неделе — 1 206,4 часов.
В Минтруда поясняют, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, начисленной за указанное время, производится доплата: работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных
«Обязательным условием для привлечения работника к работе в выходной день является наличие приказа (распоряжения) нанимателя, в котором оговариваются все условия привлечения его к работе в выходной день», — отмечают в ведомстве.
В 2018 году на воскресенье приходится нерабочий праздничный день 7 января Рождество Христово (православное Рождество).
При этом профессиональные праздники (например, День юриста, День учителя, День банковских и финансовых работников, День работников физической культуры и спорта и другие) не являются нерабочими праздничными днями, и на них норма об уменьшении рабочего времени на один час в предпраздничный рабочий день не распространяется, поясняют в Минтруда. Кроме того, рабочий день (смена) не сокращается, если нерабочему дню предшествует выходной день (по календарю или графику работ (сменности).
— Если по условиям производства сокращение продолжительности работы невозможно, то переработка компенсируется по соглашению сторон предоставлением дополнительного дня отдыха, оплачиваемого в одинарном размере, по мере накопления этих часов, или повышенной их оплатой в размере, установленном для оплаты сверхурочной работы, — отмечают в Минтруда. — Законодательством о труде не установлен период, в течение которого работнику предоставляется дополнительный день отдыха, как компенсация переработки в предпраздничные дни, в связи с чем, нанимателю целесообразно установить условия предоставления дополнительного дня отдыха, например, в течении учетного периода.
В ведомстве напоминают, что рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращается на один час.
Так, при пятидневной рабочей неделе 7 марта, 16 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября и 24 декабря являются предпраздничными рабочими днями. При шестидневной рабочей неделе предпраздничными рабочими днями являются: 6 января, 7 марта, 16 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября и 24 декабря.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минтруда рассказали про расчетные нормы рабочего времени на 2018 год.
|
Архив (Разное)
Комментарии