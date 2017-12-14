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Сколько у белорусов в 2018 году будет рабочих, выходных и праздничных дней

15.12.2017 18:41 — Разное | Tut.by  
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В 2018 году белорусы будут трудиться 253 дня при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 112 дня (столько будет выходных и праздничных). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 305 дней, а отдыхать будут 60 дней, отметили в Минтруда. В ведомстве рассказали про расчетные нормы рабочего времени на 2018 год. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На 2018 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье составляет 2016 часов.

Производственный календарь при пятидневной рабочей неделе

 

месяц

 Расчетная норма рабочего времени (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе При 35-часовой рабочей неделе
январь 176 154
февраль 160 140
март 167 146
апрель 158 138
май 167 146
июнь 168 147
июль 167 146
август 184 161
сентябрь 160 140
октябрь 184 161
ноябрь 167 146
декабрь 158 138
за год 2016 1763

При этом расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье на следующий год составляет 2022 часа.

Производственный календарь при шестидневной рабочей неделе

 

месяц

 Расчетная норма рабочего времени (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе При 35-часовой рабочей неделе
январь 173 151
февраль 160 140
март 171 150
апрель 158 138
май 166 145
июнь 172 151
июль 166 145
август 181 158
сентябрь 165 145
октябрь 181 158
ноябрь 166 145
декабрь 163 143
за год 2022 1769

Среднемесячное количество рабочих дней в 2018 году составит при пятидневной рабочей неделе 21,1 дня (253 дней разделить на 12 месяцев), при шестидневной рабочей неделе — 25,4 дня (305 дней разделить на 12 месяцев).

Норма рабочего времени в 2018 году при 40-часовой рабочей неделе будет 2016 часов, при 36-часовой рабочей неделе — 1 813,6 часов, а при 24-часовой рабочей неделе — 1 206,4 часов.

В Минтруда поясняют, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, начисленной за указанное время, производится доплата: работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных
расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (окладов). Если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику, по его желанию, помимо доплаты может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха.

«Обязательным условием для привлечения работника к работе в выходной день является наличие приказа (распоряжения) нанимателя, в котором оговариваются все условия привлечения его к работе в выходной день», — отмечают в ведомстве.

В 2018 году нерабочими праздничными днями будут:

  • 1 января — Новый год;
  • 7 января — Рождество Христово (православное Рождество);
  • 8 марта — День женщин;
  • 17 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии);
  • 1 мая — Праздник труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День
  • Республики);
  • 7 ноября — День Октябрьской революции;
  • 25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

В 2018 году на воскресенье приходится нерабочий праздничный день 7 января Рождество Христово (православное Рождество).

При этом профессиональные праздники (например, День юриста, День учителя, День банковских и финансовых работников, День работников физической культуры и спорта и другие) не являются нерабочими праздничными днями, и на них норма об уменьшении рабочего времени на один час в предпраздничный рабочий день не распространяется, поясняют в Минтруда. Кроме того, рабочий день (смена) не сокращается, если нерабочему дню предшествует выходной день (по календарю или графику работ (сменности).

— Если по условиям производства сокращение продолжительности работы невозможно, то переработка компенсируется по соглашению сторон предоставлением дополнительного дня отдыха, оплачиваемого в одинарном размере, по мере накопления этих часов, или повышенной их оплатой в размере, установленном для оплаты сверхурочной работы, — отмечают в Минтруда. — Законодательством о труде не установлен период, в течение которого работнику предоставляется дополнительный день отдыха, как компенсация переработки в предпраздничные дни, в связи с чем, нанимателю целесообразно установить условия предоставления дополнительного дня отдыха, например, в течении учетного периода.

В ведомстве напоминают, что рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращается на один час.

Так, при пятидневной рабочей неделе 7 марта, 16 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября и 24 декабря являются предпраздничными рабочими днями. При шестидневной рабочей неделе предпраздничными рабочими днями являются: 6 января, 7 марта, 16 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября и 24 декабря.

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Теги: Минск
 
 
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В Минтруда рассказали про расчетные нормы рабочего времени на 2018 год.

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