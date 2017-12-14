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Сборная Беларуси по хоккею играет против Казахстана. Мультимедийный онлайн TUT!

15.12.2017 19:01 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по хоккею проведет в пятницу и субботу два товарищеских матча против команды Казахстана.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первая встреча пройдет сегодня в Молодечно, а повторный матч примет столичная «Чижовка-Арена».

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею проведет в пятницу и субботу два товарищеских матча против команды Казахстана.

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