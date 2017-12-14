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Иван Эйсмонт в программе "Горизонт событий"
15.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В числе тем обсуждения — предстоящие события: Международный день мигранта и Международный день помощи бедным, Рождественское обращение Тадеуша Кондрусевича в кафедральном костеле и католический сочельник, 100-летие органов госбезопасности, ответы
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Беседу с заместителем председателя Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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На радио Sputnik Беларусь еженедельная программа "Горизонт событий" с участием заместителя председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта.
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