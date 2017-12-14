В числе тем обсуждения — предстоящие события: Международный день мигранта и Международный день помощи бедным, Рождественское обращение Тадеуша Кондрусевича в кафедральном костеле и католический сочельник, 100-летие органов госбезопасности, ответы

правительства на вопросы парламентариев и белорусско-китайский семинар в индустриальном парке "Великий камень".

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Беседу с заместителем председателя Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.