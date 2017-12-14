В Дании разрешили продавать марихуану и гашиш



kompravda.eu

Врачи в Дании с 1 января 2018 года получат возможность выписывать своим пациентам марихуану и гашиш по медицинским показаниям.

Как говорится в сообщении Минздрава королевства, экспериментальная программа по легализации медицинской марихуаны была в пятницу официально одобрена большинством депутатов датского парламента, сообщает ТАСС.

Правящая правоцентристская коалиция при поддержке Датской народной партии и "зеленой" партии "Альтернатива" дали предварительное согласие на осуществление программы еще в конце 2016 года. Она рассчитана на четыре года, по истечении которых власти оценят ее эффективность и примут решение о том, необходимо ли ее продолжать.

"Осуществляя этот эксперимент, мы рассчитываем повысить качество жизни людей, страдающих очень серьезными недугами. Тех, кто сегодня не могут справиться с болью или тошнотой, используя стандартные лекарства, и, зачастую от безысходности, покупают небезопасную марихуану на черном рынке, - говорится в заявлении министра здравоохранения Дании Эллен Тране Нёрбю. - Это неприемлемая ситуация, и многие пациенты датских больниц просили нас ее изменить. Мы прислушались, и теперь у них будет возможность получать медицинскую марихуану безопасным и законным образом".

Использование марихуаны и продуктов на ее основе в Дании показано онкобольным после химиотерапии для облечения болей и тошноты, людям, страдающим мышечными спазмами при рассеянном склерозе, а также при травмах позвоночника и сильных хронических болях. Под ответственность врача и при надлежащем контроле с его стороны медицинская марихуана может быть выписана жителям Дании и при других диагнозах. Планируется, что продажу марихуаны будут осуществлять аптеки, а производить - местные фермеры. К настоящему моменту 15 компаний обратились к властям за разрешениями на выращивание марихуаны.

Еще в 2011 году в скандинавской стране были одобрены для применения лекарственные препараты на основе марихуаны, однако их стоимость слишком высока для большинства больных. Впрочем, цены на медицинскую марихуану в Дании, судя по всему, также не будут низкими. По предварительным оценкам Минздрава страны, в среднем пациентам придется тратить на нее в месяц около 2 800 крон (450 долларов по текущему курсу). Хотя государственные субсидии на приобретение медицинской марихуаны не предусмотрены, власти обязались добиваться снижения ее стоимости для больных, ради чего первоначально закупать наркотик планируется в Канаде.