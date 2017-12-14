ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дании разрешили продавать марихуану и гашиш

15.12.2017 19:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Дании разрешили продавать марихуану и гашиш

kompravda.eu

Врачи в Дании с 1 января 2018 года получат возможность выписывать своим пациентам марихуану и гашиш по медицинским показаниям.

Как говорится в сообщении Минздрава королевства, экспериментальная программа по легализации медицинской марихуаны была в пятницу официально одобрена большинством депутатов датского парламента, сообщает ТАСС.

Правящая правоцентристская коалиция при поддержке Датской народной партии и "зеленой" партии "Альтернатива" дали предварительное согласие на осуществление программы еще в конце 2016 года. Она рассчитана на четыре года, по истечении которых власти оценят ее эффективность и примут решение о том, необходимо ли ее продолжать.

"Осуществляя этот эксперимент, мы рассчитываем повысить качество жизни людей, страдающих очень серьезными недугами. Тех, кто сегодня не могут справиться с болью или тошнотой, используя стандартные лекарства, и, зачастую от безысходности, покупают небезопасную марихуану на черном рынке, - говорится в заявлении министра здравоохранения Дании Эллен Тране Нёрбю. - Это неприемлемая ситуация, и многие пациенты датских больниц просили нас ее изменить. Мы прислушались, и теперь у них будет возможность получать медицинскую марихуану безопасным и законным образом".

Использование марихуаны и продуктов на ее основе в Дании показано онкобольным после химиотерапии для облечения болей и тошноты, людям, страдающим мышечными спазмами при рассеянном склерозе, а также при травмах позвоночника и сильных хронических болях. Под ответственность врача и при надлежащем контроле с его стороны медицинская марихуана может быть выписана жителям Дании и при других диагнозах. Планируется, что продажу марихуаны будут осуществлять аптеки, а производить - местные фермеры. К настоящему моменту 15 компаний обратились к властям за разрешениями на выращивание марихуаны.

Еще в 2011 году в скандинавской стране были одобрены для применения лекарственные препараты на основе марихуаны, однако их стоимость слишком высока для большинства больных. Впрочем, цены на медицинскую марихуану в Дании, судя по всему, также не будут низкими. По предварительным оценкам Минздрава страны, в среднем пациентам придется тратить на нее в месяц около 2 800 крон (450 долларов по текущему курсу). Хотя государственные субсидии на приобретение медицинской марихуаны не предусмотрены, власти обязались добиваться снижения ее стоимости для больных, ради чего первоначально закупать наркотик планируется в Канаде.



 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи в Дании с 1 января 2018 года получат возможность выписывать своим пациентам марихуану и гашиш по медицинским показаниям.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по хоккею играет против Казахстана. Мультимедийный онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика