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С армянской кухней и устрицами. Как выглядят новогодние ярмарки в центре Минска

15.12.2017 21:18 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минске заработали новогодние ярмарки. Главные из них находятся на площадке возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Мы посмотрели на вечернюю атмосферу на ярмарках и узнали, чем они отличаются от прошлогодних.

Заметные изменения произошли на ярмарке возле Дворца спорта, где пока большая часть павильонов — негосударственные. И теперь тут продают не только хот-доги. Например, в павильоне кафе «Имбирь» есть бургер с олениной за 7 рублей и устрицы от 6 до 8 рублей за штуку. Ресторан «Друзья» предлагает «Минскую колбаску» за 4,50, а кафе «Мирали» с Комаровки — шаурму от 5 рублей. Есть здесь и павильон с армянской кухней, где можно найти хачапури и чурчхелу по 4 рубля. Во многих точках тут также продают блины, шашлык и супы.

Практически все предлагают глинтвейн из красного и белого вина, который стоит от 3 до 4 рублей за 200−250 грамм.

На Октябрьской же площади большинство павильонов — государственные. Тут представлены в том числе ГУМ, ЦУМ и «Радзивиловский». На Октябрьской можно купить блины, пирожки и бутерброды по низким для общепита ценам. А глинтвейн здесь стоит от 2 до 5 рублей за 200 грамм.














 
Теги: Минск
 
 
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посмотрели на вечернюю атмосферу на ярмарках и узнали, чем они отличаются от прошлогодних.

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