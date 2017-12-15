Американцы показали полет внутри космического корабля от первого лица

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, провела первые испытания новой версии системы New Shepard, включающей в себя космический корабль и многоразовую одноступенчатую ракету для суборбитальных полетов. Безос рассказал, что испытания капсулы для экипажа с иллюминаторами прошли успешно. Внутри корабля находился манекен, оснащенный различными датчиками.

"Он отлично покатался", — написал в своем Twitter Безос.

Комментируя видео он также добавил: "В отличие от него (манекена), вы сможете покинуть свое место во время полета в условиях невесомости".

Компания планирует использовать New Shepard для суборбитальных туристических полетов. Капсула системы рассчитана на шесть человек. Полет должен продлиться 11 минут, из которых четыре пройдут в невесомости.