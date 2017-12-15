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Американцы показали полет внутри космического корабля от первого лица
15.12.2017 21:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, провела первые испытания новой версии системы New Shepard, включающей в себя космический корабль и многоразовую одноступенчатую ракету для суборбитальных полетов. Безос рассказал, что испытания капсулы для экипажа с иллюминаторами прошли успешно. Внутри корабля находился манекен, оснащенный различными датчиками.
"Он отлично покатался", — написал в своем
Комментируя видео он также добавил: "В отличие от него (манекена), вы сможете покинуть свое место во время полета в условиях невесомости".
Компания планирует использовать New Shepard для суборбитальных туристических полетов. Капсула системы рассчитана на шесть человек. Полет должен продлиться 11 минут, из которых четыре пройдут в невесомости.
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Компания Blue Origin успешно испытала третью версию системы New Shepard — космического корабля для суборбитальных полетов и многоразовой ракеты. Смотрите на видео полет...
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