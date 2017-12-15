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Трамп: убийц полицейских необходимо казнить
15.12.2017 20:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Убийство полицейского должно караться смертной казнью, заявил президент США Дональд Трамп.
В пятницу глава государства выступил перед выпускниками академии ФБР.
"Сегодня я хочу предупредить тех, кто совершает насилие против нашей полиции: мы будем защищать тех, кто защищает нас, и мы считаем, что преступники, убивающие сотрудников полиции, должны приговариваться к смертной казни", — заявил Трамп.
В минувшем году, привел статистику Трамп, полицейские подвергались нападениям в среднем каждые десять минут. Президент обратил внимание, на опасность подобных "антиполицейских настроений". Хозяин Белого дома заверил, что государство будет с этим бороться.
"Каждая капля крови мужчины или женщины в синем (сотрудника правоохранительных органов) — это рана, нанесенная нашей стране. И когда погибает брат или сестра в форме, в этот день вся Америка истекает голубой кровью", — заявил Трамп.
Смертная казнь разрешена в 31 штате США. Военные и федеральные суды могут приговаривать к смерти по всей стране. В настоящее время к высшей мере наказания приговорены и ожидают исполнения приговора почти три тысячи человек.
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Убийство сотрудника полиции, по словам президента, это рана, нанесенная государству.
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