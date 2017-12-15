«Меня зовут Рита. Наша семья состоит из четырех человек: два взрослых и два ребенка. Папа работает, мама в декретном отпуске. Одному сыну 5 лет, второму — год и 7 месяцев. Наш семейный доход составляет 967 рублей», — как жить и что можно себе позволить на эти деньги, рассказывает наша читательница, приславшая историю на конкурс «Мой бюджет».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сколько вы тратите на еду? А на одежду? Где предпочитаете закупаться и ездите ли за покупками в соседние страны? Следите ли за скидками? Сколько уходит на коммуналку? На тренажерный зал, кофе to go или уход за любимым домашним питомцем? Присылайте свои истории на конкурс FINANCE.TUT.BY « Мой бюджет » и выигрывайте денежный приз.

После обязательных выплат вроде коммуналки и кружков для детей остается 266 рублей на месяц

— Семейный доход: пособие мамы 417 рублей, алименты папы на меня и детей 190 рублей (мы живем вместе, ведём общее хозяйство, но официально в разводе. Расходились, сходились, получилось как получилось). Зарплата папы 350 рублей, с вычетом алиментов на руки он получает 160 рублей. Плюс подработка 200 рублей. Пойти на завод или на предприятие не может в связи с состоянием здоровья. Состоит на учете с диагнозом «астма». Мы оба с высшим образованием. В итоге семейный доход составляет 967 рублей. Мы живем в своей 3-комнатной квартире в Гродно. Квартиру муж купил еще до свадьбы, чтобы было куда привести жену и создать семью. Квартиру брал с рук, какой ремонт был, такой и остался, мы ничего не вкладывали.

Наши расходы в этом месяце такие. Коммунальные платежи: жировка 35,73 рубля, вода 13,55 рубля, электричество 18,68 рубля, тв 1,5 рубля, домофон с телефоном домашним ещё 10 рублей. Обычно телефон меньше, в том месяце была необходимость позвонить за пределы страны. Всего 79,46 рубля. Интернет: 17 рублей. Телефон мобильный: 15+15 рублей.

Питание в детском саду: почти 60 рублей (ребенок с аллергией, находится на индивидуальном питании). Кружки ребенка в детском саду (английский, подготовка к школе, танцы. Все по 2 раза в неделю): 48 рублей. Подготовка к школе раз в неделю в гимназии: 5 рублей одно занятие — в месяц 20 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта minsknews.by

Психолог старшего ребенка: 40 рублей в месяц. У ребенка выставлен диагноз СДВГ. Проводилось полное обследование, на основании которого был выставлен диагноз и даны рекомендации. Бассейн старшего ребенка: 24 рубля в месяц.

И мы считали: если тратить 300 рублей в месяц на еду, выходит 10 рублей в день на всю семью. Это очень мало, и так не получается, но в идеале хотелось бы так.

Смесь младшего ребенка пишу отдельно. Нам нужно 4 пачки в месяц. Даем перед сном на ночь, потому что кисломолочное и молочное нельзя, многие крупы нельзя, до двух лет будем давать, а там придется изменять режим питания. Стоимость смеси в месяц примерно 32 рубля.

Плюс муж платит страховку ежемесячно 50 рублей. (Пенсионная накопительная система.)

Потрачено уже при таком расчёте 700,68 рубля. Остается — 266 рублей.

Дети с хроническими заболеваниями, они нуждаются в постоянном лечении. Еще дети принимают рыбий жир омега и кальций, так как не получают достаточно с продуктами из-за аллергий.

Если из суммы в 266 рублей вычесть лекарства, подгузники (на сон и на ночь еще надеваем), солярку на машину, то ничего не остается. А еще игрушки детям, да и в 10 рублей в день на еду попробуй уложись.

«Спасает, что муж обедает у родителей»



Снимок носит иллюстративный характер.

Когда нужна одежда, это сложно. Детям я покупаю верхнюю одежду и обувь качественную. Часто беру на скидках или зимой на весну и наоборот, не в сезон. Обычно на одежду тратим отложенные деньги: это подаренные или сэкономленные, когда дети не так болеют, или игрушку лишнюю не купишь, экономим на еде, косметике. Себе с мужем берем недорогую, на рынке, и только по требованию, когда уже порвалась. (Муж всегда торгуется, и нам много уступают.)

Стрижки — раз в 2 месяца, себе ровняю кончики раз в 3 месяца. Детские стоят по 6−8 рублей, муж ходит в парикмахерскую экономкласса за 5 рублей. Себе я беру шампунь, бальзам и маску для волос за 40 рублей фирмы «Эстель», хватает на 2 месяца.

Остальная косметика белорусская, дешевая. Всякие моющие, чистящие тоже надо как-то купить. Не каждый месяц, конечно, все сразу, но каждый месяц что-то да закончится. Я не наращиваю ногти, не хожу в спа-салоны, не делаю чистку лица, хотя все очень хочется. Дома народными средствами спасаюсь. Скрабы для лица беру белорусские.

Нас спасает то, что муж работает за городом, в деревне, где живут его родители. Обедает он всегда у них, иногда и ужинает.

Наше питание: утром всегда каша с маслом, перекус — фрукты, в обед суп и второе — гарнир с мясным, на ужин овощи и рыба или овощи с мясным. Кисломолочное старшему: творожок, вареники или запеканка. Младшему нельзя, поэтому всегда овощи вечером.

Мясо мы покупаем свинину, детям — говяжьи языки, фарш индейки. Картошку, капусту, морковь, свеклу лук, кабачки — все это бесплатно берем из деревни от родителей. Еще покупаю детям печеньки. Старшему даем сладости немного (сложно строго соблюдать диету, когда ребенку 5 и он все просит). Сыр, творог, кефир, сметану всегда покупаем. Из овощей беру смеси в пачках с необычным составом, чего у нас нет, или брокколи. Даже тот же кабачок в деревне не круглый год, а ребенку нужен постоянно. Из круп беру рис, ячневую, просо, манку. Старшему рис нельзя, двоим нельзя гречку, и себе берем редко. Макароны тоже покупаем. Всякие колбасы, консервы, майонезы у нас не покупаются и не едятся. Изредка беру детям сосиски. Так уже просят эту гадость. Готовлю на плите (у нас она электро) или в мультиварке, чтобы прийти с прогулки, а еда была уже готова. У нас все едят обычные порции. Например, котлету на пару я съем одну, муж две и дети по одной, с гарниром.

Из развлечений: гуляем в парке, очень редко игровая комната детям, я могу сходить в бассейн, муж на футбол, и всё. Ходили пару раз в кафе, если я купон какой выиграла на пиццу. Тратили там рублей 20.

«Как мы тратим наши 967 рублей в этом декабре»

А сейчас конкретнее. Пишу я это 10 декабря. Деньги получили 21 ноября. Прожили уже 19 дней, осталось еще 11. Итак, получили 967 рублей. Оплатили коммунальные, интернет, телефон. Долг с прошлого месяца (иногда приходится брать) 50 рублей — на еду брали и 40 на врача и обследование младшего ребенка. Купила себе шапку с шарфом — 19 рублей.

Игрушка под елку младшему (робот-пёс) — 18 рублей. Игрушка под елку старшему — 34 рубля (бильярд). Еще старшему купила кассу бумажную, и в сад просили купить слоги — за все 9 рублей. В детский сад приезжал театр и мультики — 4 рубля.

В аптеке брала лекарство от глистов (старший постоянно грызет ногти, болеет и все за ним) и препарат регулон (метод предохранения, выбранный врачом после всех обследований) — 17 рублей.

Уже два раза были у психолога — 20 рублей. Два раза были в бассейне — 12 рублей. Кружки в детском саду — 18 рублей, потому что пропускал. Гимназия — 20 рублей. За питание в саду не платили, потому что он вообще не ходил, мы лежали в больнице, потом восстанавливались. За кружки они считают как-то наперед, что-то там отнимают, добавляют.

Страховка мужа 50 рублей. Солярка — 60 рублей. Муж добирается на машине на работу 5 км от города. Я вожу ребенка раз в неделю к психологу на другой конец города. В магазине «Буслик» брала пасту зубную детям, и малой выпросил маску. За все 12 рублей. Подгузники — 35 рублей. Придется купить еще пачку. Уходит две в месяц.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сразу сходила в «Евроопт», закупилась. Отдала 50 рублей. Среди покупок, например, есть мясо мидий за 5 рублей. Кто-то скажет: вот, зажралась. Ага, я съела их за 4 раза. Еще и младшему дала (не высыпало). Там 260 граммов.

На следующий день брала йогурт племяннику (заезжали) и чипсы малой выпросил — 4 рубля. Малые как-то выпросили драже за 1,3 рубля и печенье на рынке за 2,6 рубля. Следующий поход: магазин «Брест» — 16,37 рубля. Сметана, творог, соки малым, смесь младшему, печенье овсяное, вода газированная, булочка, багет. Брала фрукты и зелень на рынке — 8 рублей. Еще несколько походов в магазин — все не больше 20 рублей.

В итоге получается, что мы уже на еду потратили около 250 рублей. На эту сумму нам надо прожить 11 дней, это примерно 13 рублей в день, и это на все. В этом месяце мы, прошу заметить, не платили за питание, а в следующем будем, но долгов не будет. Вот так, за что-то платим, за что-то нет, что-то добавляется, что-то отбавляется. В итоге вся сумма и уходит за месяц. И мы не жируем, во многом себе отказываем. Никуда не ходим.

Летом планируем отдать младшего в детский сад. Я выйду на работу, заработаю больше, но и расходы вырастут, ребенок дома дешевле обходится, нежели в детском саду.

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс ! Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес: olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет». Уже опубликованные истории можно прочитать здесь .