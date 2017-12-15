Сельское хозяйство оказалось в лидерах по числу предприятий-должников по выплате зарплаты

Октябрьскую зарплату своевременно не выплатили около 90 сельхозорганизаций. Больше 60 из них — в Витебской области. С опозданием рассчитывались со своими работниками в 12-ти сельхозорганизациях Могилевской области, 10-ти — Минской, 7-ми — Гродненской, сообщает «Сельская газета».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Средняя зарплата в сельском хозяйстве традиционно ниже, чем в других отраслях. За октябрь, например, она немногим более 589 рублей. В то время как у тех, кто занимается рыбоводством, — почти 659 рублей, производством продуктов питания, напитков и табачных изделий — около 891 рубля.

При этом в сельском хозяйстве есть предприятия с достойными средними заработками, отмечает издание. Так, в СПК «Лариновка» Оршанского района за 11 месяцев средняя зарплата составила 1160 рублей. В ОАО «Рапс» Минского района, которок хоть и включено в перечень неплатежеспособных, но в последнее время ситуация начала меняться к лучшему. По итогам девяти месяцев акционерное общество в числе тех, где улучшили платежеспособность. За январь-октябрь среднемесячная зарплата в акционерном обществе по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9% и превысила 720 рублей.

К примеру, в Ляховичском районе насчитывается 10 сельхозпредприятий, 2 из них — частные без ведомственной подчиненности. Сильными хозяйствами считаются СПК «Ляховичский», где средняя за 10 месяцев вышла на уровень 723 рубля, ОАО «Жеребковичи» — 617 и ГП «Нача» — 565 рублей. Есть и хозяйства с большими долгами. Соответственно уровень дохода работающих там ниже — 350—370 рублей.

Напомним, в целом по стране по всем отраслям на начало ноября задолженность по зарплате числилась за 178 организациями. 40% нарушителей трудового законодательства — в Витебской области, 30% — в Минской области, 12% — в Могилевской, 16 — в Минске, а в Гомельской — ни одной.