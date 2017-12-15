В Болбасово жильцы платили за воду за себя и за соседей. Порядок навел КГК

В Комитет госконтроля области обратились жители городского поселка Болбасово Оршанского района. Они были не согласны с суммами в жировках на оплату горячей воды, особенно за август этого года. Выяснилось, что одни жильцы за нее не платили вообще, а другие платили и за себя, и за соседей. Подробности разбирательства сообщает КГК.

Суммы за подогрев воды в домах № 1 и № 386 на улице Сергея Грицевца в некоторых квартирах составляли 22−38 рублей. При этом в таком же доме — № 387, жильцы платили за эту же услугу не более 5 рублей.

В чем причина такой разницы, местные коммунальники пояснить не смогли. В проблеме разбирались КГК и управление ЖКХ по региону.

В двух «проблемных» домах не установлены приборы группового учета расхода теплоэнергии. И показатель ее расхода на подогрев кубометра воды в августе в разы превышал норматив, установленный местным райисполкомом. Он достигал 0,2426 и 0,2512 Гкал/куб.м (вместо 0,0670).

Затем проверили показания приборов счетчиков в квартирах. И выяснилось, что не все жители указанных домов полностью платили за горячую воду. Кто-то не рассчитался за 5 кубометров, кто-то — за 25, а кто-то и за все 45. В целом в доме№ 1 недоплатили за 364 потребленных куб. м горячей воды, а в доме № 386 — за 451.

«Таким образом, неоплаченная, но потребленная недобросовестными жильцами горячая вода в виде тепловой энергии, направленной на ее подогрев, распределялась между добросовестными. От действий одних страдал кошелек других», — отмечают в КГК.

Для жильцов сделали пересчет. В итоге платеж за подогрев воды у одних снизился почти в 3 раза, а сумма в жировках у тех, кто недоплачивал, возросла.