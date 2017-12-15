Экзотическая змея заползла в квартиру в Солигорске

МИНСК, 16 дек — Sputnik. По ярким внешним признакам спасатели довольно быстро определили, что это маисовый полоз из семейства ужеподобных, рассказала Екатерина Узгорок, инспектор Солигорского ГРОЧС в сюжете Солигорского канала .

В живой природе этот вид обитает на территории США и Мексики. Он неядовит. Нередко его содержат в домашних условиях любители экзотики.

Каким образом змея проникла в солигорскую квартиру, остается загадкой – хозяев полоза не нашли.

После обследования у ветеринара узкой специализации, рептилию передали в контактный зоопарк. Пока полоз находится на карантине, для него готовят специальный террариум.

Как рассказала смотритель контактного зоопарка Алена Тригубова, животному нужно время, чтобы адаптироваться. Она также отметила, что змея однозначно у кого-то жила — особь уже взрослая, может охотиться и питаться сама. Ее длина составляет 85 сантиметров.

Новому обитателю сейчас придумывают имя.