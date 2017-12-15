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Экзотическая змея заползла в квартиру в Солигорске
16.12.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек — Sputnik. По ярким внешним признакам спасатели довольно быстро определили, что это маисовый полоз из семейства ужеподобных, рассказала Екатерина Узгорок, инспектор Солигорского ГРОЧС в сюжете
В живой природе этот вид обитает на территории США и Мексики. Он неядовит. Нередко его содержат в домашних условиях любители экзотики.
Каким образом змея проникла в солигорскую квартиру, остается загадкой – хозяев полоза не нашли.
После обследования у ветеринара узкой специализации, рептилию передали в контактный зоопарк. Пока полоз находится на карантине, для него готовят специальный террариум.
Как рассказала смотритель контактного зоопарка Алена Тригубова, животному нужно время, чтобы адаптироваться. Она также отметила, что змея однозначно у кого-то жила — особь уже взрослая, может охотиться и питаться сама. Ее длина составляет 85 сантиметров.
Новому обитателю сейчас придумывают имя.
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Житель Солигорска обнаружил у себя в квартире змею, об этом рассказывает Солигорский телеканал.
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