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"Я учу маленьких детей плавать": что известно о новой "Миссис Гомель"

16.12.2017 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 16 дек — Sputnik. Победительницей областного конкурса красоты "Миссис Гомель – 2017" стала 29-летняя Анастасия Зятикова.

Девушка окончила в 2010 году физический факультет Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины и работает педагогом в детском саду.

У Анастасии богатый опыт участия в спортивных соревнованиях, она мастер спорта по академической гребле. Сейчас учит маленьких детей плавать. В конкурсах красоты никогда прежде не участвовала.

"Настя всегда была видной девушкой, но из-за постоянных тренировок ей некогда было даже на свидание сбегать. Она ведь должна была поехать на Олимпиаду в Пекин, серьезно готовилась, но не сложилось", – рассказал Sputnik о дочке-красавице отец Александр Новиков.

С будущим супругом Настя познакомилась в студенческие годы на почве любви к спорту. Правда, тот занимался гандболом. Желание девушки побороться за титул самой красивой жены и мамы поддержал без раздумий.

"Настя молодец, самая лучшая. Родила мне замечательного сына. В планах – дочь, а, может, и две. У нас обязательно будет большая семья", – уверен супруг обладательницы титула "Миссис Гомель – 2017".

Секрет своей победы Анастасия связывает с абсолютной честностью и прозрачностью конкурса, где все решают баллы, а не деньги.

"О конкурсах красоты всякое можно услышать. Но в нашем случае это самый справедливый конкурс. Организаторы ко всем относились равно, они вообще большие умницы", – не скрывает своего восхищения Зятикова.

В этом году финал "Миссис Гомель – 2017" проходил в самом большом зале Гомельской области – Общественно-культурном центре. Это уже третий по счету конкурс, где выбирали самую красивую жену и маму. Главной целью конкурса организаторы называют популяризацию семейных ценностей. В конкурсе нет традиционного дефиле в купальниках, вместо него участницы выходят на сцену с детьми.

В прошлом году победу в конкурсе одержала гомельчанка Алина Малыш, которая воспитывает пятерых детей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Секрет своей победы Анастасия Зятикова связывает с абсолютной честностью и прозрачностью конкурса, где все решают баллы, а не деньги.

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