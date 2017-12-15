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Гандболисты БГК взяли реванш у минского СКА в выездном матче чемпионата Беларуси

16.12.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова взяли верх над минским СКА в выездном поединке чемпионата Беларуси.

СКА — БГК им. Мешкова — 26:30 (14:14)

16 декабря. Минск. Дворец спорта «Уручье». 1500 зрителей.

СКА: Вайлупов (6), Подшивалов (5), Кулеш (4), Алехин (4), Гарбуз (3), Жила (2), Сончик (1), Ушал (1).

БГК им. Мешкова: Шкуринский (6), Рутенко (5), Шилович (5), Никуленков (4), Стойкович (3), Джорджич (3), Разгор (1), Шумак (1), Юринок (1), Кулак (1).

В первом тайме БГК удалось оторваться на 4 мяча, однако минчане догнали соперника, и на перерыв команды ушли при равном счете.

Во второй половине игры СКА сумел выйти вперед на 2 мяча, но брестчане довольно быстро отыгрались.

Переломной стала середина второго тайма, когда БГК убежал на три мяча. И хотя СКА после этого сумел сократить отставание до минимума, но преимущества гости до финального свистка уже не упускали.

Это первая победа БГК над СКА в нынешнем сезоне. К этой встрече брестчане готовились основательно, принеся в жертву результат матча против словенского «Целе» в SEHA-лиге, в котором были задействованы в основном резервисты.

СКА в матче против главного конкурента испытывал серьезные кадровые проблемы. Из-за травм вне заявки остались Иван Бровко, Владислав Донцов и Иван Мороз. С повреждениями играли Владислав Кулеш, Вячеслав Бохан и Михаил Жила.

Таким образом, брестчане взяли реванш у столичных армейцев, которым неожиданно крупно (23:33) проиграли в октябре на домашней площадке. В сентябре команды встречались в минском ДС «Уручье» и победителя не выявили (34:34).

В турнирной таблице чемпионата Беларуси по-прежнему лидирует минский СКА — 27 очков в 15 матчах. БГК сократил отставание до минимума и располагается на 2-й строке — 26 баллов в 15 поединках.

Субботний матч во Дворце спорта «Уручье» был благотворительным. Все средства от продажи билетов будут перечислены на счет минского детского дома № 7.

А перед матчем руководитель СКА Павел Галкин и глава БФГ Владимир Коноплев поздравили с 50-летним юбилеем легендарного игрока армейцев, олимпийского чемпиона (1992) и 5-кратного победителя Кубка европейских чемпионов Михаила Якимовича, которого зал приветствовал овациями.

 
Теги: Минск
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова взяли верх над минским СКА в выездном поединке чемпионата Беларуси.

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