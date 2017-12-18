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Три легковушки и фура столкнулись под Молодечно, погиб пассажир
Страшная авария произошла в Молодеченском районе вечером 18 декабря недалеко от деревни Мясота. На 63-м километре трассы Р28 Нарочь — Минск столкнулись три автомобиля и грузовик, один человек погиб. Об этом рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
На место выехали подразделения МЧС. В результате аварии погиб пассажир Audi 80 — 19-летний парень. Из машины спасатели доставали погибшего пассажира.
Также пострадали водители Audi 80 и LADA Xray. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в Молодечненскую больницу.
Причины и обстоятельства аварии пока не установлены.
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После аварии автомобили превратились в груду металлолома. ГАИ выясняет обстоятельства.
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