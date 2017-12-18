Три легковушки и фура столкнулись под Молодечно, погиб пассажир

Страшная авария произошла в Молодеченском районе вечером 18 декабря недалеко от деревни Мясота. На 63-м километре трассы Р28 Нарочь — Минск столкнулись три автомобиля и грузовик, один человек погиб. Об этом рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.





На место выехали подразделения МЧС. В результате аварии погиб пассажир Audi 80 — 19-летний парень. Из машины спасатели доставали погибшего пассажира.





Также пострадали водители Audi 80 и LADA Xray. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в Молодечненскую больницу.





Причины и обстоятельства аварии пока не установлены.