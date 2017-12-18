ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели достали застрявший в снегу автобус с детьми в Брагине

19.12.2017 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Школьный автобус застрял в снегу в 7:54 утра вторника возле деревни Красная Нива Брагинского района, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

В салоне находились 23 человек, включая 20 школьников.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что автобус застрял на асфальтированной дороге в снежном перемете", — рассказали в ведомстве.

С помощью лебедки спасатели извлекли из снега школьный автобус. Сообщается, что пострадавших нет.

 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС опубликовало видео, как сотрудники ведомства вызволяют автобус с 20 школьниками из снежного плена с помощью лебедки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Грузия подписали соглашение об обмене секретной информацией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика