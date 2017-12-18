Спасатели достали застрявший в снегу автобус с детьми в Брагине

Школьный автобус застрял в снегу в 7:54 утра вторника возле деревни Красная Нива Брагинского района, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

В салоне находились 23 человек, включая 20 школьников.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что автобус застрял на асфальтированной дороге в снежном перемете", — рассказали в ведомстве.

С помощью лебедки спасатели извлекли из снега школьный автобус. Сообщается, что пострадавших нет.