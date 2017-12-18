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Спасатели достали застрявший в снегу автобус с детьми в Брагине
19.12.2017 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Школьный автобус застрял в снегу в 7:54 утра вторника возле деревни Красная Нива Брагинского района, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
В салоне находились 23 человек, включая 20 школьников.
"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что автобус застрял на асфальтированной дороге в снежном перемете", — рассказали в ведомстве.
С помощью лебедки спасатели извлекли из снега школьный автобус. Сообщается, что пострадавших нет.
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МЧС опубликовало видео, как сотрудники ведомства вызволяют автобус с 20 школьниками из снежного плена с помощью лебедки.
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