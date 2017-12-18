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Беларусь и Грузия подписали соглашение об обмене секретной информацией

19.12.2017 13:56 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Грузия подписали соглашение об обмене секретной информацией

фото: kgb.by

16 декабря в Минске подписано Соглашение между Республикой Беларусь и Грузией об обмене и взаимной защите секретной информации.

Стороны представляли руководители уполномоченных органов по защите секретной информации двух стран: председатель Комитета государственной безопасности Беларуси генерал-лейтенант Валерий Вакульчик и начальник Службы государственной безопасности Грузии генерал-майор  Вахтанг Гомелаури.

Заключение Соглашения создает правовую основу для передачи и взаимной защиты государственных секретов Республики Беларусь и Грузии в ходе двустороннего сотрудничества государственных органов и организаций обоих государств, сообщили в пресс-службе белорусского КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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16 декабря в Минске подписано Соглашение между Республикой Беларусь и Грузией об обмене и взаимной защите секретной информации.

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