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Беларусь и Грузия подписали соглашение об обмене секретной информацией
19.12.2017 13:56 — Разное | Ежедневник
фото: kgb.by
16 декабря в Минске подписано Соглашение между Республикой Беларусь и Грузией об обмене и взаимной защите секретной информации.
Стороны представляли руководители уполномоченных органов по защите секретной информации двух стран: председатель Комитета государственной безопасности Беларуси генерал-лейтенант Валерий Вакульчик и начальник Службы государственной безопасности Грузии генерал-майор Вахтанг Гомелаури.
Заключение Соглашения создает правовую основу для передачи и взаимной защиты государственных секретов Республики Беларусь и Грузии в ходе двустороннего сотрудничества государственных органов и организаций обоих государств, сообщили в пресс-службе белорусского КГБ.
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16 декабря в Минске подписано Соглашение между Республикой Беларусь и Грузией об обмене и взаимной защите секретной информации.
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