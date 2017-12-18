Картинка дня: как крошат списанный Boeing 777

Сотрудник авиакомпании-лоукостера, работающий в аэропорту Домодедово, опубликовал в инстаграме фотографии и видео, на которых утилизируют Boeing 777−200. На них обратило внимание издание Medialeaks .



Фото: fablushka / instagram.com

Ранее лайнер модели Boeing 777−200 числился во флоте «Трансаэро», но принадлежит он другой компании. В октябре 2015 года «Трансаэро» обанкротилась. Нынешним владельцам самолета оказалось выгоднее его утилизировать, чем отдать в лизинг другой авиакомпании или продать.

Процесс уничтожения одного их самолетов заснял менеджер наземных операций easyJet в аэропорту Домодедово Павел Коротков. На снимках можно видеть как лайнер разрывают на части с помощью экскаватора и другой техники. Фотографии сделаны в разное время, начиная с сентября 2017 года и заканчивая сегодняшним утром.



Фото: fablushka / instagram.com



Фото: fablushka / instagram.com



Фото: fablushka / instagram.com



Фото: fablushka / instagram.com



Фото: fablushka / instagram.com



Фото: fablushka / instagram.com



Фото: fablushka / instagram.com