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Картинка дня: как крошат списанный Boeing 777

19.12.2017 14:13 — Разное | Tut.by  
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Сотрудник авиакомпании-лоукостера, работающий в аэропорту Домодедово, опубликовал в инстаграме фотографии и видео, на которых утилизируют Boeing 777−200. На них обратило внимание издание Medialeaks.


Фото: fablushka / instagram.com

Ранее лайнер модели Boeing 777−200 числился во флоте «Трансаэро», но принадлежит он другой компании. В октябре 2015 года «Трансаэро» обанкротилась. Нынешним владельцам самолета оказалось выгоднее его утилизировать, чем отдать в лизинг другой авиакомпании или продать.

Процесс уничтожения одного их самолетов заснял менеджер наземных операций easyJet в аэропорту Домодедово Павел Коротков. На снимках можно видеть как лайнер разрывают на части с помощью экскаватора и другой техники. Фотографии сделаны в разное время, начиная с сентября 2017 года и заканчивая сегодняшним утром.


Фото: fablushka / instagram.com

Фото: fablushka / instagram.com

Фото: fablushka / instagram.com

Фото: fablushka / instagram.com

Фото: fablushka / instagram.com

Фото: fablushka / instagram.com

Фото: fablushka / instagram.com


Открыть/скачать видео (2.23 МБ)

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Владельцам самолета оказалось выгоднее его утилизировать, чем отдать в лизинг другой авиакомпании или продать.

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