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Картинка дня: как крошат списанный Boeing 777
Сотрудник авиакомпании-лоукостера, работающий в аэропорту Домодедово,
Ранее лайнер модели Boeing 777−200 числился во флоте «Трансаэро», но принадлежит он другой компании. В октябре 2015 года «Трансаэро» обанкротилась. Нынешним владельцам самолета оказалось выгоднее его утилизировать, чем отдать в лизинг другой авиакомпании или продать.
Процесс уничтожения одного их самолетов заснял менеджер наземных операций easyJet в аэропорту Домодедово Павел Коротков. На снимках можно видеть как лайнер разрывают на части с помощью экскаватора и другой техники. Фотографии сделаны в разное время, начиная с сентября 2017 года и заканчивая сегодняшним утром.
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Владельцам самолета оказалось выгоднее его утилизировать, чем отдать в лизинг другой авиакомпании или продать.
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