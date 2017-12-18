Дачная переделка: тещина дача после бюджетного ремонта стала агроусадьбой. Клиенты уже есть

Этот дачный дом в Борисовском районе, возможно, ждала участь тысяч других деревенских хат: в лучшем случае его бы продали, в худшем — разобрали бы на дрова. Наш постоянный читатель Роман поступил иначе — после бюджетного ремонта старый дом превратился в агроусадьбу. Теперь бывшая дача не простаивает, а приносит прибыль.

Дом в деревне Большое Стахово принадлежит родителям супруги Романа. В нем они прожили 10 лет, но потом построили себе жилье рядом и переехали.



Так выглядел дом до начала ремонта



Старый камин не эксплуатировался



До ремонта в доме из удобств был лишь туалет. Вода грелась в проточном электронагревателе

— Места здесь живописные, рядом река Березина, лес — чем не место для отдыха? — говорит Роман. — У меня уже есть одна агроусадьба под Логойском, есть опыт ведения этого бизнеса. Вот решили и тещину дачу «реорганизовать». Тем более, что теща и тесть уже пенсионеры, живут рядом — почему бы их не привлечь к агроусадебному делу?

Но дачу нужно было модернизировать.

Начали с мансардного этажа. Раньше он был холодным, ночевали там лишь летом. Поэтому мансарду утеплили и установили там камин. Теперь на втором этаже две уютные спальни.



Спальня и камин на втором этаже

После ремонта заработал большой камин и на первом этаже. В комнатах обновили мебель, на кухне появилась новая техника.









В доме есть и печь с лежанкой.





При желании, можно и ее затопить, однако теперь основное отопление работает на газу.





В деревне есть газовая магистраль, подключиться не составило труда. Теперь в доме постоянно есть горячая вода. В ванной поменяли плитку и сделали душ.





— Агроусадьба должна обеспечивать привычный для городского человека уровень комфорта: люди хотят и на сеновале поспать, и в современном душе помыться, воспользоваться нормальным туалетом.

На участке есть и баня — к ней пристроили навес. Внутри сделали современный душ.













Роман говорит, что старались обходиться подручными материалами. Старую мебель отремонтировали, докупили лишь новую бытовую технику.





— Хорошая кухня так же должна быть к услугам гостей — с "ссобойкой" уже никто не ездит. Мангал и беседка — это и вовсе первые пункты из списка обязательной программы. В баню не все ходят, а вот поесть вкусно все любят. Мы гостям можем предложить запасы из погребка, например. Теща заготавливает различные соления, грибы и маринады в огромных количествах. Семья не справляется все это съедать, так почему бы туристов не угостить? Опять же, она всегда приготовит гостям драники, блинчики.



Тещин погребок

— Сегодня, чтобы заниматься агротуризмом, административных барьеров нет, достаточно зарегистрироваться в сельсовете. Гораздо труднее предложить что-то уникальное для туриста.

Сроки ввода старой дачи в «коммерческую» эксплуатацию — всего 2,5 месяца. По словам Романа, в сентябре они начали ремонт, а уже в середине ноября разместили объявление на Airbnb.com (сайте с арендным жильем во всем мире). Первые гости приедут из Узбекистана — их ждут к Новому году.



Дача после косметического ремонта превратилась в агроусадьбу

Кстати, на все про все — строительные материалы, отопительное оборудование, бытовую технику, полотенца с крючками, рекламу в интернете, — владельцы потратили около 10 тысяч долларов.