Делягин: Собчак – больший прикол, чем Жириновский /

Стартовала кампания по выборам президента Российской Федерации, в СМИ сообщается о 23 претендентах на участие в выборах, что подразумевает наличие некой интриги. Но с другой стороны, многие аналитики не видят конкуренции Владимиру Путину .

Известный политический эксперт, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин прокомментировал в беседе на радио Sputnik Беларусь грядущий электоральный процесс в российской Федерации.

"Для меня главная интрига — состоится ли попытка госпереворота после выборов… Это действительно реальная проблема, реальный вопрос. Та интенсивность холодной войны, которую наращивает Запад, не подразумевает существования Российской Федерации. Это война на уничтожение, и западные политические деятели этого не скрывают", — сказал Делягин.

Что касается самих выборов, то по мнению Делягина, победа Путина была бы закономерной и естественной, но определенная часть избирателей готова проголосовать за Собчак , что называется, "по приколу", и ее популярность сегодня равна популярности Жириновского (7,5 %). Но такой эффект возможен не потому, что люди разделяют ее "людоедские" взгляды, а потому, что люди, ранее "по приколу" голосовавшие за Жириновского, так же "по приколу" сейчас поддерживают Собчак.

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Комментарий российского политического эксперта Михаила Делягина слушайте на радио Sputnik Беларусь.