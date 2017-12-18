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Делягин: Собчак – больший прикол, чем Жириновский
19.12.2017 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Стартовала кампания по выборам президента Российской Федерации, в СМИ сообщается о 23 претендентах на участие в выборах, что подразумевает наличие некой интриги. Но с другой стороны,
Известный политический эксперт, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин прокомментировал в беседе на радио Sputnik Беларусь грядущий электоральный процесс в российской Федерации.
"Для меня главная интрига — состоится ли попытка госпереворота после выборов… Это действительно реальная проблема, реальный вопрос. Та интенсивность холодной войны, которую наращивает Запад, не подразумевает существования Российской Федерации. Это война на уничтожение, и западные политические деятели этого не скрывают", — сказал Делягин.
Что касается самих выборов, то по мнению Делягина, победа Путина была бы закономерной и естественной, но
Комментарий российского политического эксперта Михаила Делягина слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт, директор Института проблем глобализации РФ Михаил Делягин анализирует ситуацию на старте предвыборной кампании в России.
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