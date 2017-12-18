Лукашенко своей Администрации и Госконтролю: вы плететесь в хвосте событий

В предложениях о реструктуризации нет ничего нового, кредитная задолженность предприятий не позволяет им развиваться.

Об этих и многих других проблемах заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам реструктуризации долговых обязательств в экономике 19 декабря.

По мнению президента, недопустимо постоянно перекладывать проблемы банков и предприятий на бюджет, банки должны активно участвовать в оздоровления финансовой ситуации в стране,

«Необходимо более активное участие банков в данных процессах, - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба . - Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги».

Лукашенко заявил, что сегодня необходимо принять эффективные меры для оздоровления финансовой ситуации в стране и, в частности, конкретных предприятий, которые не могут работать и развиваться из-за высокого уровня кредитной задолженности.

Среди причин президент назвал высокие проценты кредитов, прежние недоработки, ошибки в бизнес-планировании и другие.

Глава государства отметил, что решения, принятые по проблемам предприятий и отраслей в 2015-2016 годах, не возымели действие, хотя на реализацию этих вопросов было потрачено 1,8 млрд рублей. Были реструктуризированы долги, предоставлялись отсрочки и рассрочки погашения кредитов, выдавались бюджетные займы.

«Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз, - сказал глава государства. - Теперь пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач».

«Правительство и Нацбанк подготовили предложения, содержащие якобы ряд новаций. С моей точки зрения, это новации только по терминологии», - добавил он.

Президент раскритиковал работу Администрации Президента и Госконтроля, в том числе, за отсутствие оперативного информирования по данным вопросам и невнесение кадровых предложений. «Вы плететесь в хвосте событий», - заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что хотел бы услышать ответы на следующие вопросы: что предусматривается сделать для сокращения объемов проблемной задолженности, насколько быстро механизм работы с проблемными долгами, предлагаемый правительством и Нацбанком, позволит выйти предприятиям из долговой ямы, какой эффект от новаций будет для реального сектора экономики, бюджета и банков.