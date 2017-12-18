Отобравший у Болта титул чемпиона мира американский спринтер подозревается в применении допинга

Американский спринтер Джастин Гэтлин, минувшим летом отобравший у легендарного Усэйна Болта титул чемпиона мира в беге на 100 м, подозревается в употреблении и продаже допинга. Вместе с ним под подозрение в реализации запрещенных веществ попали и его тренеры.



Джастин Гэтлин. Фото: Reuters

Журналисты британского издания The Telegraph провели собственное расследование, приехав в тренировочный лагерь Гэтлина, где им было предложено купить тестостерон и гормон роста. Препараты поставлялись через доктора в Австрии.

Тренер Гэтлина Деннис Митчелл и агент Роберт Вагнер на видеозаписи, снятой журналистами, рассказали, каким образом можно избежать сдачи положительных допинг-проб.

Вагнер также сообщил, что Гэтлин постоянно принимает допинг.

IAAF и американское антидопинговое агентство (USADA) уже сообщили, что начали расследование в отношении Гэтлина, Митчелла и Вагнера.

— Это невероятно серьезные обвинения. Уверен, что независимая панель по целостности легкой атлетики проведет расследование по этому поводу в соответствии со всеми правилами, — отметил президент IAAF Себастьян Коу.

Джастин Гэтлин был олимпийским чемпионом в 2004 году. При этом он неоднократно попадался на допинге и отбывал годичную (2001) и четырехлетнюю (2006−2010) дисквалификации, хотя изначально во втором случае ему был назначен 8-летний срок. Однако впоследствии наказание было смягчено вдвое.

В 2017-м он выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров, отобрав титул у легендарного ямайца Усэйна Болта .

В послужном списке Гэтлина теперь три золота чемпионатов мира (2005-го — на 100 м и 200 м; 2017-го — на 100 м).

Представители Гэтлина отрицают все обвинения, сообщая, что «отсутствие положительных допинг-тестов у Гэтлина за последние пять лет подтверждают его чистоту».