В США восстановили легендарный военный самолет, потерянный 70 лет назад

В США восстановили военно-транспортный самолет С-47 That's All, Brother, который первым высадил парашютистов на пляж в Нормандии, сообщает Business Insider.



Фото: centraltexaswing.org

Именно этот самолет первым высадил парашютистов на пляж в Нормандии 6 июня 1944 года. На его борту была надпись That’s All, Brother — «Это все, брат». За собой он привел более 800 других C-47 с десантниками.

После войны этот легендарный самолет был утерян, и найти его не удавалось в течение 70 лет. Обнаружить его удалось случайно историку, изучавшему биографию полковника армии США Джона Доналсона, который высаживался на пляж в Нормандии с этого самолета.

C-47 нашли на свалке в Basler Turbo Conversions в городке Ошкош, штат Висконсин. Энтузиастам удалость собрать на его восстановление 380 тысяч долларов за 11 дней на Кикстартере, на реставрацию ушло 22 тысячи часов.