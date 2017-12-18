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В США восстановили легендарный военный самолет, потерянный 70 лет назад
В США восстановили военно-транспортный самолет С-47 That's All, Brother, который первым высадил парашютистов на пляж в Нормандии,
Именно этот самолет первым высадил парашютистов на пляж в Нормандии 6 июня 1944 года. На его борту была надпись That’s All, Brother — «Это все, брат». За собой он привел более 800 других C-47 с десантниками.
После войны этот легендарный самолет был утерян, и найти его не удавалось в течение 70 лет. Обнаружить его удалось случайно историку, изучавшему биографию полковника армии США Джона Доналсона, который высаживался на пляж в Нормандии с этого самолета.
C-47 нашли на свалке в Basler Turbo Conversions в городке Ошкош, штат Висконсин. Энтузиастам удалость собрать на его восстановление 380 тысяч долларов за 11 дней на Кикстартере, на реставрацию ушло 22 тысячи часов.
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Самолет нашли на свалке в Basler Turbo Conversions в городке Ошкош, штат Висконсин.
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