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Многодетные белорусы положили на депозиты почти полмиллиарда долларов «семейного капитала»
19.12.2017 14:42 — Разное | Ежедневник
фото: bazazakonov.ru
С момента введения этой меры поддержки белорусы открыли более 46 тыс. депозитных счетов «семейный капитал».
В 2015 году в Республике Беларусь введена принципиально новая для страны мера долгосрочной поддержки многодетных семей – семейный капитал в размере 10 тыс. долларов при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.
На 1 декабря 2017 г. в Беларусбанке гражданами открыто 46 044 депозитных счета «семейный капитал» на сумму 460, 44 млн долларов, сообщили в Минтруда.
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С момента введения этой меры поддержки белорусы открыли более 46 тыс. депозитных счетов «семейный капитал».
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