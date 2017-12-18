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В этом году планировалось собрать 322,7 млн рублей (примерно 160 млн долларов) государственной пошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Соответственно, бюджет недосчитался около 10% от запланированной суммы.

Об этом рассказал, выступая в Палате представителей, министр финансов Владимир Амарин, передает "Еврорадио" .

"В текущем году мы примерно 25-30 млн до плана недополучим", — сказал министр. Он добавил, что в октябре правительство было вынуждено скорректировать сумму госпошлины, которая передается в местные бюджеты. "Конечно, они рассчитывали на плановые объемы, это вызвало определенный, так сказать, дискомфорт", — отметил Амарин.

Пошлину (неофициально ее называют дорожным сбором и транспортным налогом) автомобилисты оплачивают, когда проходят техосмотр. В начале декабря заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский заявил, что без пройденного техосмотра ездит более половины зарегистрированных в Беларуси автомобилей, что приводит к недобору в бюджете.