ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2017 году бюджет недополучит около 15 миллионов долларов "дорожного сбора"

19.12.2017 14:36 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В 2017 году бюджет недополучит около 15 миллионов долларов "дорожного сбора"

фото: вмолодечно.бел

В этом году планировалось собрать 322,7 млн рублей (примерно 160 млн долларов) государственной пошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Соответственно, бюджет недосчитался около 10% от запланированной суммы.

Об этом рассказал, выступая в Палате представителей, министр финансов Владимир Амарин, передает "Еврорадио".

"В текущем году мы примерно 25-30 млн до плана недополучим", — сказал министр. Он добавил, что в октябре правительство было вынуждено скорректировать сумму госпошлины, которая передается в местные бюджеты. "Конечно, они рассчитывали на плановые объемы, это вызвало определенный, так сказать, дискомфорт", — отметил Амарин.

Пошлину (неофициально ее называют дорожным сбором и транспортным налогом) автомобилисты оплачивают, когда проходят техосмотр. В начале декабря заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский заявил, что без пройденного техосмотра ездит более половины зарегистрированных в Беларуси автомобилей, что приводит к недобору в бюджете.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году планировалось собрать 322,7 млн рублей (примерно 160 млн долларов) государственной пошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В США восстановили легендарный военный самолет, потерянный 70 лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика