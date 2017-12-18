Центр Могилева перекроют днем 20 декабря: подробная карта

В Могилеве днем 20 декабря перекроют часть центра города. Это связано с подготовкой к новогодним мероприятиям, сообщили в горисполкоме.



Коллаж сделан с помощью программы МогилевИнфо.

Движение транспорта перекроют с 11.45 до 14.00 на участке улицы Ленинской от проспекта Мира до улицы Миронова, на участке улицы Пионерской от улицы Миронова до улицы Буянова, а также на участке улицы Миронова от улицы Пионерской до бульвара Ленина.

Общественный транспорт в это время будет ходить в объезд. Водителям личного авто рекомендуют заранее выбрать альтернативные пути движения.