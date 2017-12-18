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Центр Могилева перекроют днем 20 декабря: подробная карта

19.12.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве днем 20 декабря перекроют часть центра города. Это связано с подготовкой к новогодним мероприятиям, сообщили в горисполкоме.


Коллаж сделан с помощью программы МогилевИнфо.

Движение транспорта перекроют с 11.45 до 14.00 на участке улицы Ленинской от проспекта Мира до улицы Миронова, на участке улицы Пионерской от улицы Миронова до улицы Буянова, а также на участке улицы Миронова от улицы Пионерской до бульвара Ленина.

Общественный транспорт в это время будет ходить в объезд. Водителям личного авто рекомендуют заранее выбрать альтернативные пути движения.

 
Теги: Могилев
 
 
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Это связано с подготовкой областного центра к новогодним мероприятиям, сообщили в горисполкоме.

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