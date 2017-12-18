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Допинг-пробы с Евроигр-2019 из Беларуси будут доставлять курьером в Австрию

19.12.2017 15:12 — Разное | Tut.by  
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Отсутствие аккредитации антидопинговой лаборатории в Минске со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) создает серьезные проблемы для организаторов II Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года в Минске.

Учитывая, что до спортивного форума остается всего лишь около полутора лет, вряд ли WADA в нынешних условиях примет решение об аккредитации белорусской лаборатории. В связи с этим организаторам Евроигр придется работать с зарубежной лабораторией.

— То, что нам рекомендует Европейский олимпийский комитет — это аккредитованная лаборатория в Австрии, — отметил директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Беларуси Денис Мужжухин Общенациональному телевидению (ОНТ).

По его словам, во время соревнований планируется «около 200 тестов крови», перевозка, транспортировка которых требует особых условий. Специалист пояснил, что, в первую очередь, должны быть строго соблюдены временные показатели и температурный режим.

— В данном случае возможна только курьерская доставка, в багаж в самолет никто не сможет положить эти пробы, потому что они могут разрушиться, и будут признаны недействительными, — сказал глава НАДА.

Между тем, организаторы Евроигр в Минске уверены, что во время состязаний допинг-контроль будет обеспечен на самом высоком уровне.

— Мы привлечем к работе около 40 допинг-офицеров, из которых 10 человек будут представлять зарубежные антидопинговые организации, которые будут отбираться на Игры на конкурсной основе, — отметила менеджер по антидопинговому контролю дирекции Европейских игр-2019 Екатерина Куриленкова.

Она уточнила, что при отборе предпочтение будет отдаваться тем, кто имеет большой опыт работы на крупных международных соревнованиях. Куриленкова также сообщила, что «все допинг-пробы будут анализироваться в ускоренном режиме, и результаты будут доступны уже после 48 часов».

Несколько лет назад Всемирное антидопинговое агентство ввело мораторий на аккредитацию новых лабораторий в Европе. Более того, решением агентства была аннулирована аккредитация либо приостановлена деятельность антидопинговых лабораторий в Москве, Алма-Ате, Париже, Лиссабоне. В качестве причины называлось «несоответствие международному стандарту для лабораторий и связанным с ним техническим документам».

Евроигры

На Евроигры в Беларусь приедут более 4 тыс. спортсменов. С 21 по 30 июня 2019 года атлеты разыграют 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. В 10 дисциплинах спортсмены постараются выполнить квалификационные нормативы, дающие право на участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

По оценке, сделанной Национальным олимпийским комитетом совместно с Министерством спорта и туризма с учетом опыта проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске и опыта Баку во время проведения I Европейских игр в 2015 году, не менее 30 тыс. иностранных туристов приедут в Минск на II Евроигры.

Европейские игры являются региональными международными комплексными спортивными соревнованиями среди спортсменов европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под эгидой ЕОК. Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку (Азербайджан).

 
Теги: Минск
 
 
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Отсутствие аккредитации антидопинговой лаборатории в Минске со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) создает серьезные проблемы для организаторов II...

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