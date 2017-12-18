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В Бресте начали строить футбольный манеж с трибунами на 1000 мест

19.12.2017 15:25 — Разное | Tut.by  
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В Бресте началось строительство спортивного комплекса, который позволит не прекращать тренировки даже зимой, сообщает Телеканал ОНТ.


Новый объект пропишется в заречной части города, кроме большого поля с искусственным покрытием и трибун на тысячу мест, под куполом разместятся раздевалки, тренажерный зал и зона отдыха. Конструкция манежа — воздухоопорная. Благодаря ей круглый год в помещении будет тепло.

Заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ отметила, что на сегодняшний день в городе на 600 юных футболистов работает только один спортивный зал, способный вместить спортсменов на период холодов.

«Открытых футбольных полей, даже с искусственным покрытием, у нас достаточно, но как только спадает температура и выпадает первый снег, тогда наши юные футболисты все уходят в единственное приспособленное помещение — спортивный зал ЦОР по футболу, который не способен размещать такое большое количество детей», - отметила Олеся Округ.

Видео: Телеканал ОНТ

 
Теги: Брест
 
 
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