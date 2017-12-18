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Минский блогер свесил с балкона 10 долларов на леске и понаблюдал за прохожими
Живущий в Минске блогер Влад Бумага
Большинство прохожих шли мимо и сторонились неожиданной щедрости. Правда, четыре человека все-таки «клюнули» на приманку и охотно забрали деньги. Одна из женщин даже решила отблагодарить блогеров, прикрепив к удочке конфету.
Напомним, Влад Бумага ведет видеоблог на YouTube, где рассказывает о своей жизни и иногда участвует в челленджах. Широкую популярность он получил после того, как
Сейчас у него более двух миллионов подписчиков на YouTube. Этим летом на фан-встречу с блогером
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Четыре человека "клюнули" на приманку и охотно забрали деньги.
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