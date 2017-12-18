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Минский блогер свесил с балкона 10 долларов на леске и понаблюдал за прохожими

19.12.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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Живущий в Минске блогер Влад Бумага устроил необычный эксперимент: прикрепил к удочке 10 долларов, свесил леску с балкона и понаблюдал за тем, как будут реагировать на деньги незнакомые люди.


Изображение: A4 / youtube.com

Большинство прохожих шли мимо и сторонились неожиданной щедрости. Правда, четыре человека все-таки «клюнули» на приманку и охотно забрали деньги. Одна из женщин даже решила отблагодарить блогеров, прикрепив к удочке конфету.

Напомним, Влад Бумага ведет видеоблог на YouTube, где рассказывает о своей жизни и иногда участвует в челленджах. Широкую популярность он получил после того, как заночевал в закрытой батутной арене.

Сейчас у него более двух миллионов подписчиков на YouTube. Этим летом на фан-встречу с блогером пришли около 3000 подростков 10−15 лет, удивив охрану торгового центра, где проходило мероприятие.

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Теги: Минск
 
 
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Четыре человека "клюнули" на приманку и охотно забрали деньги.

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