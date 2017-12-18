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Исполком федерации футбола утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси

19.12.2017 15:36 — Разное | Tut.by  
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Исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» утвердил БАТЭ в качестве чемпиона страны по футболу.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета во вторник.

Напомним, что ранее заседание переносилось в связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко», который согласился с решением апелляционного комитета, постановившего не снимать с БАТЭ очки, но наказать клуб штрафом в 2 000 базовых величин.

Будет дополнено.

 
 
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Исполком Ассоциации "Белорусская федерация футбола" утвердил БАТЭ в качестве чемпиона страны по футболу.

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