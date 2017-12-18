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Исполком федерации футбола утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси
Исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» утвердил БАТЭ в качестве чемпиона страны по футболу.
Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета во вторник.
Напомним, что ранее заседание переносилось в связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по
Будет дополнено.
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Исполком Ассоциации "Белорусская федерация футбола" утвердил БАТЭ в качестве чемпиона страны по футболу.
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