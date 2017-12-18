От 23 до 25 лет лишения свободы запросила гособвинитель для троих обвиняемых в убийстве брестского таксиста .



На суде обвиняемые прятали лица от прессы

19 декабря на суде по жестокому убийству 35-летнего брестчанина прошли прения. Все трое обвиняемых принесли извинения родственникам погибшего.

Потерпевшие попросили суд назначить исключительную меру наказания для всех троих. Гособвинитель запросила для 24-летнего жителя Лиды — 25 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, для его 25-летнего товарища — 23 года усиленного режима с конфискацией и 24 года усиленного режима с конфискацией для третьего участника преступления, 30-летнего уроженца Каменецкого района.

Трое мужчин обвиняются в разбое, убийстве брестского таксиста с отягчающими обстоятельствами и уничтожении документов. По версии обвинения, 19 апреля они вступили в преступный сговор с целью разбоя и убийства водителя такси. К выбору жертвы обвиняемые подошли тщательно. Они навели справки и определили водителя без семьи. По их мнению, такого человека не будут искать.

Поздно вечером 19 апреля жители Гродненской области подсели к нему в такси и попросили подвезти в агрогородок Чернавчицы, где жил третий участник преступной группы. В Чернавчицах к ним присоединился 30-летний Андрей, который указал дорогу и на безлюдном участке проселочной трассы попросил сделать санитарную остановку. Когда водитель остановился, один из участников группы набросил таксисту на шею кожаный ремешок, а двое других наносили удары по лицу, шее, телу. Затем они вытащили свою жертву из авто и продолжили избиение. На месте они не смогли довести дело до конца — их спугнул проезжавший автомобиль. Тогда обвиняемые попытались загрузить избитого в багажник и отъехать дальше, но водитель сумел выбраться и попытался убежать. Его догнали, избили и уложили на пол салона.

Возле деревни Дружба нападавшие достали таксиста и продолжили избивать руками, ногами и черенком от лопаты. От полученных повреждений водитель скончался. В общей сложности потерпевшему нанесли 57 телесных повреждений.

Тело погибшего преступники сбросили в мелиоративный канал и уехали в Гродненскую область, где в последующем сожгли его документы. Там их и задержали правоохранители.