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Лукашенко: снова заклинания, стенания, плач о реструктуризации долгов
19.12.2017 15:46 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее, в 2015 и 2016 годах, уже принимались решения по реструктуризации долгов предприятий, предоставлении им отсрочек и рассрочек погашения задолженностей и бюджетным займам на общую сумму порядка 1,8 миллиарда долларов. Напомнил белорусский лидер.
"Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займ. Волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же — заклинания, стенания, плач. Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет", — заявил Лукашенко.
Нужно системно определиться с вопросом о том, как в дальнейшем снижать долговую нагрузку на экономику, подчеркнул глава государства.
"Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги", — сказал Лукашенко.
Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Самым активным в возврате долгов должен быть тот, кто брал деньги, подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая с правительством и Нацбанком...
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