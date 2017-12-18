Лукашенко: снова заклинания, стенания, плач о реструктуризации долгов /

Проблемы предприятий и банков нельзя постоянно перекладывать на бюджет , подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник 19 декабря в ходе совещания о проблемных долговых обязательствах.



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Ранее, в 2015 и 2016 годах, уже принимались решения по реструктуризации долгов предприятий, предоставлении им отсрочек и рассрочек погашения задолженностей и бюджетным займам на общую сумму порядка 1,8 миллиарда долларов. Напомнил белорусский лидер.

"Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займ. Волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же — заклинания, стенания, плач. Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет", — заявил Лукашенко.

Нужно системно определиться с вопросом о том, как в дальнейшем снижать долговую нагрузку на экономику, подчеркнул глава государства.

"Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги", — сказал Лукашенко.

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