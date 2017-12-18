Нацбанк прогнозирует: кредиты на жилье станут дешевле, про доллары забудем через год

Представители Национального банка неформально обсудили с экспертами по недвижимости изменения, которые ждут рынок. В частности, в Нацбанке рассказали, что в 2018 году усилится дедолларозация экономики, готовится изменение в 298-ю статью Гражданского кодекса: под запрет должна попасть любая привязка к валюте.

Напомним, сейчас расчеты в иностранной валюте под запретом (вплоть до конфискации валюты и объекта сделки). Однако договора аренды (госаренды в том числе) привязаны к валюте, кадастровая стоимость земли в стране рассчитывается с привязкой к «условным единицам», да и половина госзастройщиков предлагают долевое строительство «по курсу НБРБ».

Представители агентств недвижимости напомнили Нацбанку: в договорах купли-продажи квартир сейчас также указывают сумму сделки в белорусских рублях и в валюте. Покупатель таким образом страхуется: если через несколько лет по какой-либо причине сделка будет призвана недействительной, суд может учесть «валютную» привязку и обязать продавца вернуть покупателю стоимость жилья по курсу Нацбанка. Если привязки к валюте не будет — покупатель автоматически превращается в пострадавшего.

Представители Нацбанка отметили, что можно предусмотреть и другие компенсационные механизмы, без привязки к курсу валют: привязать индексирование к ставке рефинансирования либо индексу роста потребительских цен.

Рубль наконец стабилен, годовая инфляция, по подсчетам регулятора, за 2017 год составит около 5%. То есть появились все основания для того, чтобы начать забывать про иностранную валюту как единственный символ стабильности. Яркий пример — Россия. Там давно не считают в долларах, скачки американской валюты не влияют на рублевую стоимость жилья.

Участники рынка недвижимости уточнили, каких ставок по кредитам на жилье следует ожидать в Беларуси в 2018-м. Представители регулятора отметили: экономика разогревается, Нацбанк не рассчитывает, что инфляция будет столь же низкой, что и по итогам 2017-го. Однако и двузначной цифры не ожидается. К 2020-му в показателях — семипроцентная инфляция и однозначная ставка рефинансирования. А это значит, что кредиты для населения будут становится более доступными.

Предприятия закредитованы, растет просроченная задолженность. А вот граждане очень исправно платят по кредитам — одалживать им деньги выгодно. Уже на 2018-й заложено увеличение кредитных ресурсов для физических лиц — как для финансирования недвижимости, так и под потребительское кредитование.

Впрочем, эксперты от рынка недвижимости высказали опасение, что при ограничении ввода жилья в Минске (а ограничение никто не отменял) более доступные кредиты на строительство и покупку могут спровоцировать рост цен.