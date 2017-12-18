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Все билеты на концерт Ляпис-98 в Prime Hall снова раскупили

19.12.2017 15:42 — Разное | Tut.by  
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Выступления группы Ляпис-98 в канун Нового года становятся доброй традицией и проходят при неизменных аншлагах. И уходящий год не стал исключением: все билеты на концерт в столичном Prime Hall распроданы за 2 недели до концерта.


— Я люблю радовать людей, я люблю свою профессию. И для нас радостно, что в этом году мы снова выступим на сцене Prime Hall при полном аншлаге. Эти концерты становятся хорошей новогодней традицией, и мы будем ее продолжать. Танцуют все и бар не закрывается! — прокомментировал Сергей Михалок.

На сцене Prime Hall оркестр Ляпис-98 представит программу «Метелица», в которую вошли лучшие хиты Ляписа — «Ау», «Метелица», «В Платье Белом», «Абы Чо», «Паренек под следствием», «Был В Керчи» и многие другие. Два часа драйва, бешеной энергетики, качественное световое и звуковое шоу и, конечно, любимые хиты — лучшие проводы года сложно придумать.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на «Главную Елку страны» в Минске. Показы начнутся с 22 декабря на сцене Большого зала Дворца Республики, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 22 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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