Все билеты на концерт Ляпис-98 в Prime Hall снова раскупили

Выступления группы Ляпис-98 в канун Нового года становятся доброй традицией и проходят при неизменных аншлагах. И уходящий год не стал исключением: все билеты на концерт в столичном Prime Hall распроданы за 2 недели до концерта.





— Я люблю радовать людей, я люблю свою профессию. И для нас радостно, что в этом году мы снова выступим на сцене Prime Hall при полном аншлаге. Эти концерты становятся хорошей новогодней традицией, и мы будем ее продолжать. Танцуют все и бар не закрывается! — прокомментировал Сергей Михалок.

На сцене Prime Hall оркестр Ляпис-98 представит программу «Метелица», в которую вошли лучшие хиты Ляписа — «Ау», «Метелица», «В Платье Белом», «Абы Чо», «Паренек под следствием», «Был В Керчи» и многие другие. Два часа драйва, бешеной энергетики, качественное световое и звуковое шоу и, конечно, любимые хиты — лучшие проводы года сложно придумать.

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