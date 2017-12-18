БАТЭ объявлен чемпионом Беларуси

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Исполком федерации футбола утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси по футболу.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета 19 декабря, сообщает TUT.B Y.

Ранее заседание переносилось в связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко», который согласился с решением апелляционного комитета, постановившего не снимать с БАТЭ очки, но наказать клуб штрафом в 2 тыс. базовых величин.

Таким образом БАТЭ был наказан «за неправомерную заявку на игру» запасного вратаря Сергея Веремко в матче со «Слуцком», где борисовчане одержали разгромную победу 6:0. На поле в той игре голкипер не появился, но в результате разбирательства КДК пришел к выводу, что вносить фамилию футболиста в заявку на матч клуб не имел права.