iPhone X провалил экзамен на прочность

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Российская система качества (Роскачество) и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний в течение месяца тестировали последнюю модель смартфона от Apple — iPhone X.

Он прошел испытания по 274 параметрам. «Новейший смартфон Apple фактически провалил проверку на прочность, или так называемый барабанный тест, когда телефон помещают во вращающуюся трубу и в режиме звонка роняют с высоты 80 см несколько десятков раз подряд. iPhone X заработал по этому параметру всего 2,9 балла, став шестым снизу среди 310 моделей, испытанных Роскачеством. Однозначно этот телефон не стоит ронять: после 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран — на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов — разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать»,— цитирует «Коммерсантъ» материалы исследования.

Плохой результат, по словам экспертов, показала и батарея смартфона: полная зарядка iPhone X занимает 3 часа, а быстрая 15-минутная зарядка «не сильно продлевает жизнь устройства до выключения, добавляя всего 9 % заряда батареи».

Однако 72 параметра смартфона показали по итогам проверки высший балл по шкале от 0,5 до 5,5. Среди них — фронтальная камера, возможности беспроводной зарядки, контрастность и яркость дисплея, возможности основной камеры и ее настройка, общие понятность и простота использования, водонепроницаемость, качество видеосъемки, определение геопозиции, автофокус камеры, звук в наушниках и запись звука и другие.

В рейтинге Роскачества, где смартфоны располагаются по общей оценке по результатам всех тестов, iPhone X занял 11-ю позицию. Его опередили некоторые предыдущие устройства Apple (iPhone 6, 6s, 8 и 8 Plus), линейка смартфонов Samsung, а также смартфон LG G6.