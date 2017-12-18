Организаторы Евроигр рассказали, как будет решаться проблема с допинг-контролем в Минске

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Отсутствие аккредитации антидопинговой лаборатории в Минске со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) создает серьезные проблемы для организаторов II Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года в Минске.

Учитывая, что до спортивного форума остается всего лишь около полутора лет, вряд ли WADA в нынешних условиях примет решение об аккредитации белорусской лаборатории. В этой связи, организаторам Евроигр придется работать с зарубежной лабораторией, сообщает ТАСС .

«То, что нам рекомендует Европейский олимпийский комитет - это аккредитованная лаборатория в Австрии", - отметил в интервью ОНТ директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Беларуси Денис Мужжухин.

По его словам, во время соревнований планируется "около 200 тестов крови", перевозка, транспортировка которых требует особых условий. Специалист пояснил, что, в первую очередь, должны быть строго соблюдены временные показатели и температурный режим. "В данном случае возможна только курьерская доставка, в багаж в самолет никто не сможет положить эти пробы, потому что они могут разрушиться, и будут признаны недействительными", - сказал глава НАДА.

Между тем, организаторы Евроигр в Минске уверены, что во время состязаний допинг-контроль будет обеспечен на самом высоком уровне. "Мы привлечем к работе около 40 допинг-офицеров, из которых 10 человек будут представлять зарубежные антидопинговые организации, которые будут отбираться на Игры на конкурсной основе", - отметила менеджер по антидопинговому контролю дирекции Европейских игр-2019 Екатерина Куриленкова. Она уточнила, что при отборе предпочтение будет отдаваться тем, кто имеет большой опыт работы на крупных международных соревнованиях. Куриленкова также сообщила, что "все допинг-пробы будут анализироваться в ускоренном режиме, и результаты будут доступны уже после 48 часов".

Несколько лет назад Всемирное антидопинговое агентство ввело мораторий на аккредитацию новых лабораторий в Европе. Более того, решением агентства была аннулирована аккредитация либо приостановлена деятельность антидопинговых лабораторий в Москве, Алма-Ате, Париже, Лиссабоне. В качестве причины называлось "несоответствие международному стандарту для лабораторий и связанным с ним техническим документам".

На Евроигры в Беларусь приедут более 4 тыс. спортсменов. С 21 по 30 июня 2019 года атлеты разыграют 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. В 10 дисциплинах спортсмены постараются выполнить квалификационные нормативы, дающие право на участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

По оценке, сделанной Национальным олимпийским комитетом совместно с Министерством спорта и туризма с учетом опыта проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске и опыта Баку во время проведения I Европейских игр в 2015 году, не менее 30 тыс. иностранных туристов приедут в Минск на II Евроигры.

Европейские игры являются региональными международными комплексными спортивными соревнованиями среди спортсменов европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под эгидой ЕОК. Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку (Азербайджан).