Видеофакт: рекордную партию гашиша задержали белорусские таможенники

Инцидент произошел на белорусско-латвийской границе в минувшую субботу: гражданин Литвы вез через Беларусь в РФ опасный "груз" — огромную партию гашиша.



© Sputnik / Виктор Толочко МВД ищет новые методы борьбы с наркопреступностью

Как рассказали в Государственном таможенном комитете, вез мужчина рекордную для этого года партию наркотиков — 355,5 килограммов. Обнаружили гашиш сотрудники Витебской таможни в пункте пропуска "Урбаны".

Литовец вез наркотики на грузовом автомобиле, на котором было написано "кормовые добавки".

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