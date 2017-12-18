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Видеофакт: рекордную партию гашиша задержали белорусские таможенники

19.12.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел на белорусско-латвийской границе в минувшую субботу: гражданин Литвы вез через Беларусь в РФ опасный "груз" — огромную партию гашиша.

Видеофакт: рекордную партию гашиша задержали белорусские таможенники
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как рассказали в Государственном таможенном комитете, вез мужчина рекордную для этого года партию наркотиков — 355,5 килограммов. Обнаружили гашиш сотрудники Витебской таможни в пункте пропуска "Урбаны".

Литовец вез наркотики на грузовом автомобиле, на котором было написано "кормовые добавки".

Смотрите кадры оперативной съемки обнаружения рекордных запасов наркотиков на Sputnik.

 
 
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Литовец пытался ввезти в Беларусь 355,5 килограммов наркотика. Смотрите кадры оперативной съемки.

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