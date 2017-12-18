Первая партия грузовиков Hyundai ушла из Калининграда в Беларусь

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Калининградское автосборочное предприятие "Автотор" отправило в Беларусь первую партию среднетоннажных грузовиков Hyundai HD78, заявил журналистам во вторник представитель завода Сергей Луговой.

"В декабре в Беларусь направлена партия шасси среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai HD78", — рассказал представитель "Автотора", отметив, что поставка в республику стала одной из первых экспортных отгрузок с предприятия.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Фотофакт: на Орловской открылся дилерский центр автомобилей Geely

По словам Лугового, в следующем году завод расширит модельный ряд и объемы поставок автомобилей Hyundai в Беларусь с учетом его удобного географического расположения. Импортером первой партии стал белорусский дилер Hyundai.

Корейский автопроизводитель сотрудничает с "Автотором" с 2011 года, когда с конвейера сошли первые Hyundai HD78. Годом спустя завод начал массовое производство этих грузовичков, а с 2017-го – по полному циклу вместе со сваркой и покраской.

Завод "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие выпускает автомобили различных зарубежных марок, в том числе KIA, BMW и других.