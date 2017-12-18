Гончарова: обвиняемый в гибели роупджампера запутывал следствие /

Следователями УСК по Минску завершено расследование обстоятельств гибели роупджампера в Соснах . Организатор прыжков, частный предприниматель, не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по улице Академика Красина в Минске веревочную конструкцию на высоте 70-ти метров.

Также не осуществлялся постоянный контроль за безопасной эксплуатацией конструкции. Не были использованы дополнительные страховочные методы и средства для предотвращения возможного несчастного случая. В результате чего 18 июня 2017 года погиб 27-летний житель Солигорска, который прыгал по приобретенному в сети Интернет подарочному сертификату.

"Следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде заключения под стражу, но ходатайство было отклонено, он находился под подпиской о невыезде. Вину свою он не признал. Используя свои специальные познания и навыки, с целью избежать уголовной ответственности, он выдвигал различные версии произошедшего и скрывал способы и обстоятельства фиксации тех или иных веревочных конструкций", — рассказала Гончарова.

Поскольку дело оказалось беспрецедентным, следственные действия проходили в тесном контакте со специалистами МЧС. Были воспроизведены обстановка и обстоятельства падения, в том числе с использованием манекена. Также проводились необходимые математические расчеты, поскольку организация прыжков с высоты и обеспечение веревочной страховки весьма узкоспециальная тема.

Помимо выяснения фактических обстоятельств гибели жителя Солигорска, следователи установили, что есть определенные правовые коллизии в сфере экстремальных развлечений. В частности, это касается продаж подарочных сертификатов на роупджампинг, которые не урегулированы на нормативном уровне. В соответствующие структуры внесено предложение о регламентации подобных развлечений, с целью предотвращения трагедий в дальнейшем.

Обвинение индивидуальному предпринимателю предъявлено по части 1 статьи 144 — причинение смерти по неосторожности. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

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Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.