|
Гончарова: обвиняемый в гибели роупджампера запутывал следствие
19.12.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Следователями УСК по Минску
Также не осуществлялся постоянный контроль за безопасной эксплуатацией конструкции. Не были использованы дополнительные страховочные методы и средства для предотвращения возможного несчастного случая. В результате чего 18 июня 2017 года погиб 27-летний житель Солигорска, который прыгал по приобретенному в сети Интернет подарочному сертификату.
"Следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде заключения под стражу, но ходатайство было отклонено, он находился под подпиской о невыезде. Вину свою он не признал. Используя свои специальные познания и навыки, с целью избежать уголовной ответственности, он выдвигал различные версии произошедшего и скрывал способы и обстоятельства фиксации тех или иных веревочных конструкций", — рассказала Гончарова.
Поскольку дело оказалось беспрецедентным, следственные действия проходили в тесном контакте со специалистами МЧС. Были воспроизведены обстановка и обстоятельства падения, в том числе с использованием манекена. Также проводились необходимые математические расчеты, поскольку организация прыжков с высоты и обеспечение веревочной страховки весьма узкоспециальная тема.
Помимо выяснения фактических обстоятельств гибели жителя Солигорска, следователи установили, что есть определенные правовые коллизии в сфере экстремальных развлечений. В частности, это касается продаж подарочных сертификатов на роупджампинг, которые не урегулированы на нормативном уровне. В соответствующие структуры внесено предложение о регламентации подобных развлечений, с целью предотвращения трагедий в дальнейшем.
Обвинение индивидуальному предпринимателю предъявлено по части 1 статьи 144 — причинение смерти по неосторожности. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях расследования уголовного дела по факту гибели...
|
Архив (Разное)
Комментарии