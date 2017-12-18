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В Бресте водитель с 2,2 промилле аккуратно въехал в столб

19.12.2017 16:22 — Разное | Tut.by  
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16 декабря в Бресте легковушка врезалась в столб. ДТП попало на камеры видеонаблюдения и вызвало много вопросов у пользователей сети по поводу физического состояния водителя.

Видео: ElnetBrest

Авария произошла в 23.57 на перекрестке улицы Московской и проспекта Республики. Легковушка проехала перекресток и медленно, но уверенно въехала в фонарный столб.

Как пояснили TUT.BY в ГАИ региона, на момент аварии водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,26 промилле «на выдохе».

В отношении водителя составили протоколы за ДТП и за пьяную езду. Автомобиль нарушителю не принадлежал. В отношении владельца транспортного средства составили протокол за допуск к управлению авто человека в состоянии опьянения.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 80
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На нарушителя составили протокол за пьяную езду, на владельца авто - за допуск к управлению пьяного.

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