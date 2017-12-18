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Под Гомелем гаишники поздно ночью нашли на остановке пенсионерку: женщина забыла, куда шла

19.12.2017 16:07 — Разное | Tut.by  
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На одинокую пенсионерку из Гомеля обратили внимание сотрудники ГАИ. Женщина стояла на трассе Граница РФ — Гомель — Кобрин, возле автобусной остановки деревни Уза, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Инспекторы поинтересовались у 79-летней женщины, что она делает на дороге одна так поздно вечером (женщину нашли около 21.00) и так далеко от дома. Пенсионерка объяснила, что вышла из своего дома в Гомеле прогуляться, но как оказалась здесь — не помнит. Как она прошла десять километров от областного центра, женщина объяснить не смогла.

Выяснилось, что родственники гомельчанки уже обратились в милицию о розыске их бабушки.

Милиционеры узнали данные женщины и отвезли ее домой.

 
Теги: Гомель
 
 
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Женщина стояла на трассе Граница РФ - Гомель - Кобрин, возле автобусной остановки деревни Уза.

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