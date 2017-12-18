Под Гомелем гаишники поздно ночью нашли на остановке пенсионерку: женщина забыла, куда шла

На одинокую пенсионерку из Гомеля обратили внимание сотрудники ГАИ. Женщина стояла на трассе Граница РФ — Гомель — Кобрин, возле автобусной остановки деревни Уза, сообщили в ГАИ Гомельской области.





Инспекторы поинтересовались у 79-летней женщины, что она делает на дороге одна так поздно вечером (женщину нашли около 21.00) и так далеко от дома. Пенсионерка объяснила, что вышла из своего дома в Гомеле прогуляться, но как оказалась здесь — не помнит. Как она прошла десять километров от областного центра, женщина объяснить не смогла.

Выяснилось, что родственники гомельчанки уже обратились в милицию о розыске их бабушки.

Милиционеры узнали данные женщины и отвезли ее домой.