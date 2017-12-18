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Белорусская таможня заявила об изъятии тонны наркотиков в 2017 году

19.12.2017 16:15 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская таможня заявила об изъятии тонны наркотиков в 2017 году

фото: mybrest.by

Таможенными органами Беларуси в 2017 году изъято из оборота более 1 т наркотиков

Об этом сегодня сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает БЕЛТА. "В 2017 году таможенными органами Беларуси пресечено 507 фактов незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято свыше 1 т наркотических средств и психотропных веществ", - сказал Юрий Сенько.

 
 
 
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Таможенными органами Беларуси в 2017 году изъято из оборота более 1 т наркотиков

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