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Белорусская таможня заявила об изъятии тонны наркотиков в 2017 году
19.12.2017 16:15 — Разное | Ежедневник
фото: mybrest.by
Таможенными органами Беларуси в 2017 году изъято из оборота более 1 т наркотиковОб этом сегодня сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает
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Таможенными органами Беларуси в 2017 году изъято из оборота более 1 т наркотиков
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