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Таможенными органами Беларуси в 2017 году изъято из оборота более 1 т наркотиков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская таможня заявила об изъятии тонны наркотиков в 2017 году Таможенными органами Беларуси в 2017 году изъято из оборота более 1 т наркотиков

Об этом сегодня сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передаетА. "В 2017 году таможенными органами Беларуси пресечено 507 фактов незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято свыше 1 т наркотических средств и психотропных веществ", - сказал Юрий Сенько.