ЕС начинает налоговую проверку IKEA

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Еврокомиссия в ближайшее время намерена провести тщательное расследование по уплате налогов компанией IKEA.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что у комиссии есть основания подозревать Inter Ikea, одну из двух структур компании, расположенную в Нидерландах, в получении необоснованных налоговых льгот.

Проверка Евросоюза должна показать, не нарушает ли компания налоговые законы ЕС, которые в том числе запрещают помощь от государства и предоставление выборочной помощи виде налоговых льгот международным компаниям, пишет «Эксперт ».

«Комиссия опасается, что два налоговых постановления Нидерландов, возможно, предоставили Inter Ikea Systems необоснованное преимущество перед другими компаниями», - говорится в сообщении ЕК.

В этой связи Еврокомиссия пересмотрит налоговые соглашения, о которых идет речь в заявлении, между Inter Ikeaи правительством Голландии. Как предполагается, эти документы позволили «существенно уменьшить облагаемые налогом доходы компании в Голландии».

В свою очередь Inter Ikea отрицает все обвинения в свой адрес, заявляя, что схема налогообложения компании прозрачна и полностью соответствует правилам Евросоюза.