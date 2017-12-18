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ЕС начинает налоговую проверку IKEA
19.12.2017 16:10 — Разное | Ежедневник
фото: kirov.kp.ru
Еврокомиссия в ближайшее время намерена провести тщательное расследование по уплате налогов компанией IKEA.
Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что у комиссии есть основания подозревать Inter Ikea, одну из двух структур компании, расположенную в Нидерландах, в получении необоснованных налоговых льгот.
Проверка Евросоюза должна показать, не нарушает ли компания налоговые законы ЕС, которые в том числе запрещают помощь от государства и предоставление выборочной помощи виде налоговых льгот международным компаниям, пишет
«Комиссия опасается, что два налоговых постановления Нидерландов, возможно, предоставили Inter Ikea Systems необоснованное преимущество перед другими компаниями», - говорится в сообщении ЕК.
В этой связи Еврокомиссия пересмотрит налоговые соглашения, о которых идет речь в заявлении, между Inter Ikeaи правительством Голландии. Как предполагается, эти документы позволили «существенно уменьшить облагаемые налогом доходы компании в Голландии».
В свою очередь Inter Ikea отрицает все обвинения в свой адрес, заявляя, что схема налогообложения компании прозрачна и полностью соответствует правилам Евросоюза.
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Еврокомиссия в ближайшее время намерена провести тщательное расследование по уплате налогов компанией IKEA.
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