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Криптовалютная биржа обанкротилась из-за хакерского взлома
19.12.2017 15:53 — Разное | Ежедневник
фото: bitfeed.ru
Южнокорейскую криптовалютную биржу Youbit взломали второй раз за год и похитили 17% всех ее активов. Администрация биржи объявила о закрытии и банкротстве.
Абсолютная величина украденных средств в сообщении не приводится, пишет
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Южнокорейскую криптовалютную биржу Youbit взломали второй раз за год и похитили 17% всех ее активов. Администрация биржи объявила о закрытии и банкротстве.
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