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Криптовалютная биржа обанкротилась из-за хакерского взлома

19.12.2017 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Криптовалютная биржа обанкротилась из-за хакерского взлома

фото: bitfeed.ru

Южнокорейскую криптовалютную биржу Youbit взломали второй раз за год и похитили 17% всех ее активов. Администрация биржи объявила о закрытии и банкротстве.

Абсолютная величина украденных средств в сообщении не приводится, пишет РБК.

Активы пользователей биржи будут также сокращены до 75% от имеющегося объема. Администрация биржи заявила, что постарается компенсировать убытки за счет страховки.

Эту биржу взламывают уже второй раз за год, следует из сообщения администрации. Прошлая хакерская атака произошла в апреле. Тогда похитили около 4 тыс. биткоинов, передает Reuters. По данным агентства, Youbit не является крупным игроком на рынке. Другая корейская биржа, Bithumb, занимает около 70% южнокорейского рынка.

17 декабря курс биткоина преодолел отметку 20 тыс. долларов.  19 декабря криптовалюта, по данным CoinDesk, стоила 18,13 тыс. долларов Капитализация биткоина составляет более 300 млрд долларов.

Между тем стало известно, что основатель сайта о криптовалюте предпочел избавиться от всех своих биткоинов, назвав их рискованной инвестицией.

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Южнокорейскую криптовалютную биржу Youbit взломали второй раз за год и похитили 17% всех ее активов. Администрация биржи объявила о закрытии и банкротстве.

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