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Южнокорейскую криптовалютную биржу Youbit взломали второй раз за год и похитили 17% всех ее активов. Администрация биржи объявила о закрытии и банкротстве.

Абсолютная величина украденных средств в сообщении не приводится, пишет РБК .



Активы пользователей биржи будут также сокращены до 75% от имеющегося объема. Администрация биржи заявила, что постарается компенсировать убытки за счет страховки.



Эту биржу взламывают уже второй раз за год, следует из сообщения администрации. Прошлая хакерская атака произошла в апреле. Тогда похитили около 4 тыс. биткоинов, передает Reuters. По данным агентства, Youbit не является крупным игроком на рынке. Другая корейская биржа, Bithumb, занимает около 70% южнокорейского рынка.



17 декабря курс биткоина преодолел отметку 20 тыс. долларов. 19 декабря криптовалюта, по данным CoinDesk, стоила 18,13 тыс. долларов Капитализация биткоина составляет более 300 млрд долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Криптовалютная биржа обанкротилась из-за хакерского взлома Южнокорейскую криптовалютную биржу Youbit взломали второй раз за год и похитили 17% всех ее активов. Администрация биржи объявила о закрытии и банкротстве.

Между тем стало известно, что основатель сайта о криптовалюте предпочел, назвав их рискованной инвестицией.