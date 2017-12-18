АБФФ назвала имена лучших футболиста, тренера и других героев 2017 года

Исполком АБФФ утвердил имена победителей ключевых номинаций белорусского футбольного 2017 года, сообщает пресс-служба АБФФ.



Михаил Гордейчук — лучший бомбардир, лучший нападающий и лучший игрок высшей лиги-2017, а также лучший футболист Беларуси-2017. Фото: abff.by

Лучшим вратарем белорусской высшей лиги в 2017 году стал Денис Щербицкий. Голкипер футбольного клуба БАТЭ провел 23 игры сезона, в 15 из которых оставил ворота на замке. Игрок борисовского клуба также является основным голкипером молодежной сборной и вызывался в расположение национальной команды.

Приз лучшему защитнику также получил футболист борисовского БАТЭ Неманья Милунович. Сербский легионер провел 20 матчей в чемпионате Беларуси, в которых отметился двумя забитыми голами.

Александр Нойок из футбольного клуба «Динамо-Минск» признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси. В 28 играх за бело-синих украинский игрок центральной линии отличился тремя голами и восьмью голевыми передачами.

Лучшим бомбардиром, лучшим нападающим и лучшим игроком высшей лиги-2017 признан Михаил Гордейчук, защищающий цвета БАТЭ. Его игра на острие помогла «желто-синим» вновь стать самым забивающим клубом Беларуси и выиграть очередное чемпионство. В этом году Михаил Гордейчук сыграл в 29 встречах высшей лиги, в которых, помимо 18 забитых голов, выполнил 5 результативных передач. Атакующий полузащитник также провел 6 матчей за главную футбольную команду страны.

По итогам голосования проведенного газетой «Прессбол», Михаил Гордейчук также впервые признан лучшим футболистом Беларуси.

Лучшая судейская бригада высшей лиги 2017 года выглядит следующим образом: Алексей Кульбаков, Юрий Хомченко и Сергей Гидревич.

Приз тренеру года получил Виктор Гончаренко. Белорусский специалист возглавляет московский ЦСКА, с которым уверенно движется по дистанции российской премьер-лиги, а также вышел в 1/16 Лиги Европы УЕФА нынешнего сезона.

Приз BelSwissBank имени Александра Прокопенко «За футбольный талант и самоотдачу в игре за Беларусь» получил полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич.

Сергей Крыкун из МФК «Тюмень» и Игорь Бриштель, выступающий за российский ПФК «Спартак» Москва забрали призы лучшим футболистам Беларуси по мини-футболу и пляжному футболу соответственно.

У представительниц прекрасного пола лучшим игроком чемпионата 2017 года и одновременно лучшей футболисткой страны стала голкипер футбольного клуба «Зорка-БДУ» Наталья Воскобович.

Помимо индивидуальных наград, были вручены и некоторые командные призы. Футбольный клуб БАТЭ получил призы «Зрительских симпатий» и «За волю к победе».

Футбольный клуб «Динамо-Минск» завоевал приз «Двумя составами» благодаря лучшему совокупному результату основного и дублирующего составов в чемпионате, а «Торпедо-БелАЗ» стал обладателем приза «Справедливой игры».

Традиционная церемония «Звездный мяч» , на которой АБФФ обычно вручает призы лауреатам года, должна была пройти 8 декабря, однако была перенесена из-за того, что минское «Динамо» решило оспорить итоги чемпионата в связи с несогласием с вердиктом по скандальному «делу Веремко» . По информации ОНТ , «Звездый мяч» проведут во второй половине января.