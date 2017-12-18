Добро на дороге: житель Могилева почистил чужую машину от снега

Видеоролик был размещен на YouTube во вторник: автомобилист во время остановки на перекрестке почистил от снега задние фонари автомобиля.

"Уважаемые автовладельцы, не забываем чистить снег. Всем удачи на дороге!" – написал автор видео в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня в Беларуси ожидаются осадки – в основном мокрый снег, поэтому водителям на дороге следует быть предельно внимательными.