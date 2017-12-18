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Добро на дороге: житель Могилева почистил чужую машину от снега
19.12.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеоролик был размещен на YouTube во вторник: автомобилист во время остановки на перекрестке почистил от снега задние фонари автомобиля.
"Уважаемые автовладельцы, не забываем чистить снег. Всем удачи на дороге!" – написал автор видео в социальной сети "ВКонтакте".
Как ранее сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня в Беларуси ожидаются осадки – в основном мокрый снег, поэтому водителям на дороге следует быть предельно внимательными.
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Житель Могилева во время остановки на светофоре почистил чужую машину от снега. Смотрите кадры, снятые видеорегистратором.
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