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Добро на дороге: житель Могилева почистил чужую машину от снега

19.12.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видеоролик был размещен на YouTube во вторник: автомобилист во время остановки на перекрестке почистил от снега задние фонари автомобиля.

"Уважаемые автовладельцы, не забываем чистить снег. Всем удачи на дороге!" – написал автор видео в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня в Беларуси ожидаются осадки – в основном мокрый снег, поэтому водителям на дороге следует быть предельно внимательными.

 
 
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Житель Могилева во время остановки на светофоре почистил чужую машину от снега. Смотрите кадры, снятые видеорегистратором.

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