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Режиссер «Звездных войн» стал самой богатой знаменитостью США
19.12.2017 16:40 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Его состояние оценивается в 5,5 млрд долларов. В тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг (3,6 млрд) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд).
Общее состояние десяти знаменитостей, которые вошли в список,– 18 млрд долларов. В рейтинг вошли баскетболист Майкл Джордан (1,4 млрд), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 млн), рэперы Diddy (820 млн), Jay-Z ($810 млн) и Dr. Dre (740 млн), а также гольфист Тайгер Вудс (750 млн) и писатель Джеймс Паттерсон (730 млн), пишет
Между тем в прокат вышла новая часть космической саги «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи».
В новых эпизодах Джордж Лукас выступает продюсером и соавтором сценария.
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Его состояние оценивается в 5,5 млрд долларов. В тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг (3,6 млрд) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд).
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