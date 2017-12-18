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В 2017 году открылось столько заведений, какое лучшее? Голосуем TUT
Если вы думаете, что в 2017 году заведения открывались только на Зыбицкой, смеем вас уверить: это не так. Право решить, какое новое заведение стало лучшим в этом году, AFISHA.TUT.BY предоставляет своим читателям. Мы собрали шорт-лист из пяти баров, пяти кофеен и шести ресторанов, открывшихся в центре города и ставших событиями в ресторанном мире столицы. Какое из них будет лучшее, решать вам. Голосуйте.
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Право решить, какое новое заведение стало лучшим в этом году, AFISHA.TUT.BY предоставляет своим читателям.
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