Трассы замело снегом, авто вылетают в кювет. Водители предупреждают о сложных погодных условиях

Сразу несколько сообщений о похожих ДТП пришло на редакционную почту auto@tutby.com: из-за сложных погодных условий дорожники не успевают очистить трассы и авто вылетают в кювет.



Фото: Объединенная дорожно-аварийная служба

В Объединенной дорожно-аварийной службе сообщили о ДТП на трассе М1 (Брест — Минск — граница России). В кюфет опрокинулась фура. К счастью, дальнобойщик не получил серъезных травм.





О похожей аварии на редакционную почту сообщил читатель Денис. ДТП произошло на 97-м километре трассы Минск-Бобруйск. За рулем авто находилась девушка. Она не справилась с управлением и вылетелела в кювет. Она также отделалась ушибами.



Фото читателя

Водители предупреждают о сложных условиях, просят соблюдать дистанцию и снижать скорость.



Фото читателя

Внеочередной «День жестянщика» отмечают и в Речице. В городе произошла серия мелких ДТП, в которых повреждения получили только авто.



Фото: Речица Автопомощь

Автомобилисты не исключают, что с ухудшением видимости, количество аварий может вырасти.



Фото: Речица Автопомощь