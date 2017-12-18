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Трассы замело снегом, авто вылетают в кювет. Водители предупреждают о сложных погодных условиях

19.12.2017 17:10 — Разное | Tut.by  
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Сразу несколько сообщений о похожих ДТП пришло на редакционную почту auto@tutby.com: из-за сложных погодных условий дорожники не успевают очистить трассы и авто вылетают в кювет.


Фото: Объединенная дорожно-аварийная служба

В Объединенной дорожно-аварийной службе сообщили о ДТП на трассе М1 (Брест — Минск — граница России). В кюфет опрокинулась фура. К счастью, дальнобойщик не получил серъезных травм.


О похожей аварии на редакционную почту сообщил читатель Денис. ДТП произошло на 97-м километре трассы Минск-Бобруйск. За рулем авто находилась девушка. Она не справилась с управлением и вылетелела в кювет. Она также отделалась ушибами.


Фото читателя

Водители предупреждают о сложных условиях, просят соблюдать дистанцию и снижать скорость.


Фото читателя

Внеочередной «День жестянщика» отмечают и в Речице. В городе произошла серия мелких ДТП, в которых повреждения получили только авто.


Фото: Речица Автопомощь

Автомобилисты не исключают, что с ухудшением видимости, количество аварий может вырасти.


Фото: Речица Автопомощь
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 86
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Сразу несколько похожих аварий произошло в регионах из-за снегопада.

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